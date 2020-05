Comunicado do Business Wire :SD Association

A SD Association anunciou hoje que a especificação SD 8.0 para cartões de memória SD Express possui velocidades de transferência ainda mais rápidas usando a famosa especificação PCI Express® (PCIe®) 4.0, atingindo uma taxa de transferência de dados máxima de quase 4 gigabytes por segundo (GB/s). Esses cartões de tamanho completo continuam a usar o protocolo de camada superior NVMe Express? (NVMe?), permitindo o uso de um mecanismo de acesso de memória avançado. Como sempre, os cartões de memória SD Express que usam a especificação SD 8.0 mantém compatibilidade reversa.

De acordo com Mats Larsson, analista de mercado sênior da Futuresource: "O uso pelo SD Express de arquiteturas PCIe e NVMe ainda mais rápidas para atingir velocidades de transferência mais rápidas cria mais oportunidades para que dispositivos usem cartões de memória SD". "Esta combinação de tecnologias confiáveis e reconhecidas permite que designs de produtos futuros alavanquem os benefícios do armazenamento removível de novas maneiras."

As velocidades em gigabyte do SD Express trazem novas oportunidades de armazenamento para dispositivos com níveis de desempenho exigentes em diversos setores. Os cartões movimentam grandes volumes de dados gerados por comunicação sem fio com grande tráfego de dados, vídeo em velocidade superlenta, modo de disparo contínuo em RAW, captura e reprodução de vídeo em 8K, câmeras e vídeos em 360 graus, aplicativos que requerem velocidade de execução em cartões e dispositivos de computação móvel, sistemas de jogos em constante evolução, dispositivos IoT multicanais e automotivos, para citar algumas das aplicações. O SD Express será oferecido inicialmente nos cartões de memória SDHC, SDXC e SDUC.

De acordo com Hiroyuki Sakamoto, presidente da SDA: "Ao aumentar de forma drástica as velocidades para o SD Express, estamos oferecendo mais escolhas de armazenamento para fabricantes de dispositivos e desenvolvedores de sistemas". "O SD 8.0 poderá criar ainda mais oportunidades para soluções de desempenho extra-alto usando cartões de memória removíveis."

"A PCI-SIG® está contente em ver que a SDA continua a adotar configurações de tecnologia PCIe ainda mais rápidas usando a interface PCIe 4.0 e faixas duplas em um dos maiores líderes em cartões de memória removíveis: o SD," comentou Al Yanes, presidente e diretor da PCI-SIG. "Os testes de conformidade de especificação PCIe estão disponíveis atualmente por meio dos principais fornecedores de testes e oferecem uma vantagem significativa para qualquer novo adotante da tecnologia PCIe."

"NVMe é a interface SSD de desempenho mais reconhecida pelo mercado, desde clientes até centros de dados, com milhões de unidades vendidas", destacou Amber Huffman, presidente da NVM Express? Inc. "Os consumidores serão beneficiados conforme a SD Association continua a adotar a especificação de base NVMe em seus novos cartões SD Express."

O SD Express usa a famosa especificação PCIe 4.0 e a mais nova especificação NVMe (até a versão 1.4) definida respectivamente pela PCI-SIG e NVM Express. A especificação 8.0 fornece duas velocidades de transferência para o cartão de memória SD Express. Ambas as velocidades de transferência são atingidas ao serem compatíveis com arquiteturas PCIe 3.0 x2 ou PCIe 4.0 x1, com até ~2GB/s, e com tecnologia PCIe 4.0 x2, com até 4GB/s. Os cartões SD Express que oferecem a arquitetura PCIe 4.0 x1 usam o mesmo fator de forma conforme definido para cartões com especificação SD 7.0, com uma segunda faixa de pinos que enviam velocidades de transferência de até 2 GB/s. Os cartões SD Express com suporte para faixas PCIe duplas (tecnologias PCIe 3.0 x2 ou PCIe 4.0 x2) possuem três fileiras de pinos.

A SDA facilita a adoção do SD Express ao permitir que empresas usem equipamentos de teste existentes e reduzam os custos de desenvolvimento de produtos. A especificação SD 8.0 continua a dar aos desenvolvedores de sistemas acesso a tecnologias PCIe e NVMe, tais como Bus Mastering, Multi Queue (sem mecanismo de travamento) e Host Memory Buffer.

Dois informes técnicos revisados, "SD Express Cards with PCIe and NVMe Interfaces" (Cartões SD Express com Interfaces PCIe e NVMe) e SD Express and microSD Express Memory Cards: The Best Choice for Your Future Product Designs" (Cartões de memória SD Express e microSD Express: a melhor opção para os projetos de seus futuros produtos), oferecem uma visão detalhada das oportunidades criadas pelo SD Express. Mais informações podem ser encontradas em nosso site.

SD Association

A SD Association é um ecossistema global de aproximadamente 900 empresas de tecnologia responsáveis pela definição de normas interoperáveis de SD. A associação incentiva o desenvolvimento de produtos eletrônicos de consumo, de comunicação sem fio, geração de imagem digital e rede que utilizam a tecnologia SD líder de mercado. O padrão SD é a opção ideal para consumidores e conquistou mais de 80% do mercado de cartões de memória com sua interoperabilidade confiável e formato de fácil utilização. Atualmente, a interoperabilidade do SD está presente em smartphones, tablets, drones, dispositivos de IoT, HDTVs, reprodutores de áudio, sistemas automotivos, computadores, câmeras digitais fotográficas e de vídeo. Para obter mais informações ou se associar à SDA, acesse o site da Association em https://www.sdcard.org.

Os logotipos SD são marcas comerciais licenciadas pela SD-3C LLC.

PCI-SIG

A PCI-SIG é o consórcio que detém e gerencia as especificações do PCI como padrões abertos da indústria. A organização define as especificações de entrada/saída (input/output, I/O) padrão de mercado segundo as necessidades de seus associados. Atualmente, a PCI-SIG é composta de aproximadamente 800 empresas associadas e líderes do setor. Para saber mais sobre a PCI-SIG e obter uma lista de seu conselho de administração, acesse www.pcisig.com. PCI Express® é uma marca registrada da PCI-SIG.

Sobre a NVM Express, Inc.

Contando com mais de 100 membros, a NVM Express é uma organização sem fins lucrativos focada em fornecer a adoção, em um amplo ecossistema, de armazenamento com memória não volátil (NVM, non-volatile memory) de alto desempenho e baixa latência por meio de uma abordagem baseada em padrões. A organização oferece uma coleção aberta de especificações e informações sobre NVM Express (NVMe?) para expor de forma plena todos os benefícios da memória não volátil em todos os ambientes de computação, desde dispositivos móveis até centros de dados. Especificações com base em NVMe são projetadas desde o início para permitir acesso a armazenamento de alta banda e baixa latência para tecnologias NVM atuais e futuras. Para maiores informações, acesse http://www.nvmexpress.org.

PCIe® - PCI Express é um padrão desenvolvido pela PCI-SIG®, e PCIe® é uma marca comercial de propriedade da PCI-SIG.

NVMe? - NVM ExpressTM é um padrão desenvolvido pela NVM Express Inc., e NVMe? é uma marca comercial de propriedade da NVM Express Inc.

