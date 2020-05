Partido de Macron perde maioria absoluta parlamentar

O partido governista na França, a República em Marcha (LREM), perdeu sua maioria absoluta nesta terça-feira (19) na Assembleia Nacional, a Câmara baixa do Parlamento, após a criação de um novo grupo parlamentar por alguns dissidentes da sigla da situação.

Chamado Ecologia, Democracia, Solidariedade, o grupo se define como "independente" e é composto por 17 deputados - a maioria, ex-membros do LREM, partido fundado pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

Sua formação derrubou a bancada do presidente Macron para 288 deputados, faltando uma vaga para a maioria absoluta de 289 assentos de que o partido do governo desfrutava até agora.

Essa perda tem um grande simbolismo, mas, na prática, o partido do governo continua contando com o apoio de de deputados de outros grupos de centro. Também pode recuperar rapidamente a maioria absoluta com a chegada do substituto para a vaga de um deputado que renunciou recentemente.

O partido de Macron tinha 314 membros após as eleições de 2017. Vinha perdendo parlamentares, especialmente de centro esquerda, com sua popularidade sendo corroída por suas polêmicas reformas econômicas e sociais.

A nova bancada parlamentar deseja, de acordo com sua declaração política, contribuir para a realização de uma "forte transformação social e ecológica".

Para seus membro, "após a COVID-19, nada deveria ser como antes".