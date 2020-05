Rússia reporta quase 300.000 casos de coronavírus

O número de infectados pelo novo coronavírus na Rússia está se aproximando dos 300.000 - informaram as autoridades locais nesta terça-feira.

O governo avalia que a situação está se estabilizando, com menos de 10.000 novos casos pelo quarto dia consecutivo.

Segundo dados oficiais, nas últimas 24 horas foram registrados 9.263 novos casos de infecção por coronavírus, elevando o número total de casos de COVID-19 na Rússia para 299.941. Trata-se do segundo país mais afetado do mundo em número de infecções, atrás dos Estados Unidos.

Ontem, o primeiro-ministro russo, Mikhail Michustin, anunciou que a Rússia "interrompeu o crescimento" de infecções.

Nas últimas 24 horas, foram registradas 115 mortes, o que eleva o total de óbitos para 2.837.

Críticos do governo consideram que há uma subnotificação do número de falecimentos e suspeitam de que as autoridades estejam atribuindo os falecimentos por coronavírus a outras causas.

As autoridades dizem que uma das razões para a baixa mortalidade é que apenas as mortes diretamente relacionadas ao vírus estão incluídas no balanço.

Alegam ainda que, como a COVID-19 chegou ao território mais tarde do que a outros países, a Rússia teve mais tempo de se preparar e fez testes de detecção em larga escala para reduzir a propagação.