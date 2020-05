Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition

O Comitê Organizador Superior da Exposição Internacional de Equitação e Caça de Abu Dhabi (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, ADIHEX) anunciou que a 18.ª edição do evento, que ocorreria originalmente de 29 de setembro a 3 de outubro de 2020, foi reprogramada para setembro de 2021 e terá como tema "Sustentabilidade e herança cultural: uma aspiração renascida".

A 18.ª edição da ADIHEX será organizada pelo Clube de Falcoeiros dos Emirados no Centro de Exposição Nacional de Abu Dhabi (Abu Dhabi National Exhibition Centre, ADNEC) sob os auspícios de Sua Alteza Xeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante na região de Al Dhafra e presidente do Clube dos Falcoeiros dos Emirados.

A decisão de adiar a exposição por um ano foi tomada em consideração à pandemia de Covid-19 de modo a garantir a saúde e a segurança de todos os seus participantes e visitantes.

Sua Excelência Majid Ali Al Mansouri, presidente do Comitê Organizador Superior da exposição, revelou importantes alterações para os expositores e visitantes, entre elas, maior qualidade de suas mostras, produtos e inovações únicas do universo de caça e equitação, mantendo assim o perfil da ADIHEX como o maior evento anual do Oriente Médio e da África em sua categoria.

O abrangente plano de expansão também inclui a melhoria do conteúdo da exposição ao proporcionar serviços, tecnologias e atividades inovadores, além de eventos com visão renovada, fortalecendo seu papel na preservação do legado dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e promovendo a caça sustentável. Isso será um acréscimo à organização de atividades mais responsáveis do ponto de vista ambiental, de legado, arte, educacionais e de conscientização.

A ADIHEX mantém os esforços para concretizar sua missão de desenvolver planos duradouros condizentes com a estratégia nacional de celebrar cinco décadas de realizações dos EAU em 2021 e se preparar para os próximos 50 anos com uma visão ambiciosa que vislumbra o futuro. Tudo isso, combinado com um compromisso com a excelência e a competitividade, alinhará a exposição às determinações governamentais de ingressar na próxima etapa com determinação e persistência.

A quantidade de expositores se multiplicou mais de 16 vezes em suas últimas edições, e a ADIHEX 2019 recebeu mais de 650 empresas e marcas de 41 países em uma área de exposição de 45.000 metros quadrados.

Além disso, a ADIHEX goza de enorme popularidade em todo o mundo e é aguardada por muitas pessoas e famílias a cada ano, tendo registrado a visita de mais de 1,5 milhão de pessoas ao longo das últimas 17 edições.

A ADIHEX é um evento sem fins lucrativos iniciado em Abu Dhabi pelo Pai Fundador dos EAU, o falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, que homenageou a primeira edição de 2003 estando presente no evento. Desde sua inauguração, a ADIHEX vem se tornando uma referência para eventos entre empresas e entre empresas e consumidores, e um dos mais importantes organizados nos EAU.

A ADIHEX proporciona a seus participantes e visitantes uma oferta ampla que abrange seus 11 setores: produtos e serviços veterinários, armas de caça, mídia, veículos e equipamentos de lazer ao ar livre, turismo de caça e safári, artes e artesanatos, equitação, falcoaria, pesca e esportes marítimos, equipamentos para caça e acampamento, promoção e preservação da herança cultural.

