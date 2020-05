Comunicado do Business Wire :EIG Global Energy Partners

O EIG Global Energy Partners (EIG) anunciou hoje o bem-sucedido fechamento final do EIG Global Project Fund V (GPF V ou o Fundo) com compromissos totais de US$ 1,1 bilhão, quase 50% acima da meta do Fundo de US$ 750 milhões. O EIG também aumentou US$ 1,5 bilhão em compromissos adicionais na forma de contas gerenciadas separadamente que investirão ao lado do GPF V. No total, desde o primeiro fechamento do GPF V em julho de 2019, o EIG aumentou US$ 2,6 bilhões em compromissos para sua estratégia de empréstimos diretos. O GPF V é uma continuação da plataforma do EIG para empréstimos diretos de energia e infraestrutura que investe em todo o complexo de energia, midstream, potência, energia renovável e infraestrutura em nível global. Mais de 70% dos compromissos de capital da estratégia são de investidores domiciliados fora dos EUA, refletindo a natureza global dos negócios do EIG.

R. Blair Thomas, CEO do EIG afirmou, "Temos o prazer de fechar o GPF V com suporte contínuo da nossa sofisticada base de investidores globais. Nosso sucesso na captação de recursos no ambiente atual é um forte testemunho da confiança duradoura dos nossos investidores na nossa capacidade de identificar e executar oportunidades atraentes em toda a cadeia de valor global de energia e infraestrutura. Capital é oxigênio para o setor de energia e o GPF V está pronto para ajudar a atender à demanda robusta de capital para projetos de energia e infraestrutura. Em um momento de tremenda agitação, nossas capacidades comprovadas de captação e originação e nossa plataforma global nos posicionam bem para o futuro."

O Presidente da EIG, Randy Wade, disse, "O GPF V permite que o EIG se alicerce no nosso histórico de 20 anos em empréstimos diretos. Com a demanda por capital alta e muitas fontes tradicionais de retirada de capital, o Fundo está buscando oportunidades na transição global, afastando-se dos hidrocarbonetos tradicionais em direção a uma produção de energia mais sustentável. Acreditamos que nossa abordagem especializada e subscrição disciplinada, com foco na diversidade do setor, devem nos posicionar para continuar gerando fortes retornos por meio de ciclos de mercado."

O Credit Suisse, foi o agente de colocação do EIG para o GPF V, e Kirkland & Ellis atuou como consultor jurídico.

Sobre o EIG Global Energy Partners

O EIG Global Energy Partners (EIG) é um investidor institucional líder no setor global de energia, com gerenciamento de US$ 22,4 bilhões em 31 de março de 2020. O EIG é especializado em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada a energia em uma base global. Durante seus 38 anos de história, o EIG comprometeu mais de US$ 33,7 bilhões no setor de energia por meio de 360 projetos ou empresas em 36 países em seis continentes. Os clientes do EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, companhias de seguros, doações, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. EIG está sediada em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter mais informações, visite o website do EIG em www.eigpartners.com.

