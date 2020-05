Comunicado do Business Wire :Esri

A Esri, líder mundial em informações de localização, anunciou hoje que realizou uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para oferecer acesso gratuito a recursos de tecnologia geoespacial em resposta à emergência de COVID-19 na América Latina e Caribe. Os governos da região poderão utilizar uma solução durante a pandemia de COVID-19 para monitorar a disponibilidade de equipamentos e ativos essenciais, administrar cadeias de suprimentos e manter a continuidade dos negócios.

Empregando o Programa de Resposta a Desastres da Esri e baseada nas necessidades específicas dos países integrantes do BID, essa colaboração oferece acesso a recursos de tecnologia que podem melhorar a resposta da região à emergência imediata de saúde pública gerada pela COVID-19. Concretamente, os governos da região poderão utilizar os modelos analíticos da Esri e implementar painéis de visualização e centrais de controle para monitorar a disseminação do vírus e identificar onde é preciso realizar intervenções.

"Desenvolvemos com a Esri um relacionamento de colaboração concentrado no trabalho com clientes do BID para solucionar problemas complexos e combater a COVID-19 na América Latina e no Caribe", afirmou Nuria Simo, diretora de informação e gerente geral do Departamento de Tecnologia da Informação do BID. "Acreditamos que a liderança da Esri em programas de resposta a desastres, conhecimentos técnicos e assistência no uso de sistemas de informação geográfica, o uso de dados georreferenciados e o acesso a ferramentas analíticas podem beneficiar muito a região em sua luta contra o vírus e nos ajudar a suprir outras importantes necessidades nos países que servimos".

"Temos muito orgulho de ajudar o BID a prestar apoio à América Latina e ao Caribe", declarou Jack Dangermond, fundador e presidente da Esri. "A possibilidade de compreender a capacidade de gestão de emergências é fundamental para enfrentar uma crise como esta, e nossa missão é oferecer recursos tecnológicos avançados que capacitam governos do mundo todo a responder mais rapidamente, tendo os melhores recursos de dados à disposição".

Além de auxiliar na resposta de saúde pública, a parceria também ajudará as outras três áreas prioritárias identificadas pelo BID à medida que a instituição trabalha para enfrentar a COVID-19 na América Latina e no Caribe: a criação de redes de segurança para populações vulneráveis, produtividade econômica e emprego, e o desenvolvimento de políticas fiscais para aliviar os impactos econômicos.

Se quiser saber mais sobre os recursos da Esri para reagir à COVID-19, acesse go.esri.com/coronavirus.

Sobre a Esri

A Esri - líder mundial no mercado de software de sistema de informações geográficas (geographic information system, GIS), inteligência de localização e mapeamento - oferece a mais poderosa nuvem geoespacial disponível para ajudar os clientes a liberar todo o potencial dos dados, visando a melhorar resultados operacionais e comerciais. A Esri foi fundada em 1969 e possui soluções de software implementadas em mais de 350 mil organizações, entre elas, 90 empresas Fortune 100, todos os 50 governos estaduais, mais da metade de todos os condados (grandes e pequenos) e 87 faculdades Forbes Top 100 dos Estados Unidos, além de 15 departamentos executivos do governo norte-americano e dezenas de instituições independentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia da informação geoespacial, a Esri projeta as soluções mais avançadas para a transformação digital, a Internet das Coisas (Internet of Things, IoT) e análises avançadas. Acesse a empresa em esri.com.

Sobre o BID

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) se dedica a melhorar vidas. Estabelecido em 1959, o BID é uma importante fonte de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Caribe. O BID também realiza pesquisas de vanguarda e fornece aconselhamento sobre políticas, assistência técnica e treinamento a clientes dos setores público e privado de toda a região.

Saiba mais sobre os recursos do Grupo BID para combater a COVID-19 em https://www.iadb.org/en/coronavirus.

