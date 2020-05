Exército dos EUA lança com sucesso drone espacial para pesquisa científica

Um drone espacial do exército dos Estados Unidos decolou com sucesso da base de Cabo Canaveral, na Flórida, dando início a uma missão científica de vários meses de duração.

"Parabéns à sexta missão da nave reutilizável X-37B", escreveu em sua conta do Twitter o secretário de Defesa, Mark Esper, pouco depois do lançamento.

Um foguete Atlas V partiu com o veículo orbital não tripulado X-37B, também conhecido como veículo de teste orbital (OTV), artefato que realizou seu primeiro voo em 2010.

O X-37B, que até agora estava envolto em uma capa secreta, implantará um pequeno satélite FalconSat-8 que conduzirá experimentos em órbita, anunciou a secretária da Força Aérea americana, Barbara Barrett, durante um seminário online realizado em 6 de maio, no qual foi anunciado o lançamento.

A missão permitirá testar os efeitos da radiação em sementes e as reações de certos materiais no espaço, afirmou Barrett sem dar mais detalhes.

Um terceiro experimento desenvolvido por um laboratório de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos "transformará a radiação solar em energia radioelétrica e estudará a maneira de transferir essa energia para a Terra", acrescentou Barrett, que supervisiona a nova Força Espacial americana.

O X-37B, que se parece com a clássica nave espacial dos EUA, a última que voou em julho de 2011, possui nove metros de comprimento e uma envergadura de 4,5 metros.

O Pentágono divulgou fotos do dispositivo no dia do anúncio de seu lançamento e até agora está sendo muito discreto sobre suas missões e capacidades.

A missão anterior do X-37B terminou em outubro de 2019, após 780 dias em órbita.