Composição do governo de unidade de Israel

Presidido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, líder do Likud (direita conservadora), o novo gabinete do governo de Israel tomou posse neste domingo (17), no Parlamento de Israel (Knesset).

O gabinete, que será o maior da história do país, tem 34 ministros, incluindo Netanyahu, de oito partidos políticos: Likud, "Azul-Branco", Shass, Judaísmo Unido da Torá, Partido Trabalhista, Gesher, "Lar Judaico" e Derej Eretz.

Segundo o acordo de poder compartilhado entre Netanyahu e seu agora ex-rival Benny Gantz, este últimoa assumirá dentro de 18 meses o cargo de chefe do governo, e o ministro das Relações Exteriores, Gabi Ashkenazi, o Ministério da Defensa.

- Primeiro-ministro: Benjamin Netanyahu (Likud)

- Ministro da Defesa: Benny Gantz ("Azul-Branco")

- Ministro das Relações Exteriores: Gabi Ashkenazi ("Azul-Branco")

- Ministro das Finanças: Israel Katz (Likud)

- Ministro da Saúde: Yuli Edelstein (Likud)

- Ministro da Economía: Amir Peretz (Trabalhista)

- Ministro do Interior, encarregado do desenvolvimento da periferia: Arié Dery (Shass)

- Ministro da Justiça: Avi Nissenkorn ("Azul-Branco")

- Ministro de Habitação e da Construção: Yaakov Litzman (Judaísmo Unido da Torá)

- Ministro da Educação: Yoav Galant (Likud)

- Ministra dos Transportes: Miri Regev (Likud)

- Ministro da Energia: Yuval Steinitz (Likud)

- Ministro da Agricultura: Alon Schuster ("Azul-Branco")

- Ministro da Segurança Interna: Amir Ohana (Likud)

- Ministro das Comunicações: Yoaz Endel (Derej Eretz)

- Ministro do Turismo: Assaf Zamir ("Azul-Branco")

- Ministra da Defesa do Meio Ambiente: Gila Gamliel (Likud)

- Ministro das Ciências e Tecnologias: Izhar Shay ("Azul-Branco")

- Ministro da Cultura e dos Esportes: Hili Tropper ("Azul-Branco")

- Ministra da Integração: Pnina Tamano-Shata ("Azul-Branco")

- Ministro do Trabalho e dos Assuntos Sociais: Itzik Shmuli (Trabalhista)

- Ministro da Cooperação Regional: Gilad Erdan (Likud)

- Ministro de Cultos: Yaakov Avitan (Shass)

- Ministro de Serviços de Inteligência: Eli Cohen (Likud)

- Ministro encarregado dos Assuntos de Jerusalém: Rafi Peretz (Lar Judaico)

- Ministra da Diáspora: Omer Yankelevich ("Azul-Branco")

- Ministra dos Assuntos Estratégicos: Orit Farkash-Hacohen ("Azul-Branco")

- Ministra da Igualdade Social: Merav Cohen ("Azul-Branco")

- Ministra do Reforço e da Promoção Comunitária: Orly Lévy-Abecassis (Gesher)

- Ministro encarregado de Assuntos Civis no Ministério da Defesa: Michael Biton ("Azul-Branco")

- Ministro encarregado das Relações com o Parlamento: David Amsellem (Likud)

- Ministro da Educação Superior e dos Recursos Hidráulicos: Zeev Elkin (Likud)

- Ministra encarregada dos Assentamentos: Tzipi Hotovely (Likud)

- Ministro adjunto ao gabinete do primeiro-ministro: Tzahi Hanegbi (Likud)