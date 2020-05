'Precisamos reabrir nossas escolas o mais rápido possível', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o país seguirá um plano de transição para reabrir a economia após o pico de contágio do novo coronavírus pois "muitas pessoas estão morrendo por causa da quarentena". "Elas não podem sair e estão perdendo seus empregos", afirma o mandatário.



Em entrevista exclusiva transmitida pela Fox Business neste domingo, 17, o presidente norte-americano afirmou que o pesquisador e imunologista Anthony Fauci "é uma pessoa muito boa", mas que discorda dos posicionamentos do cientista quanto à reabertura do país. "Nós precisamos reabrir nossas escolas o mais rápido possível", afirmou. "Eu acho que nós temos que voltar ao trabalho", insistiu.



Trump diz acreditar ainda que "teremos uma vacina para covid-19 até o final do ano" e afirmou que está "muito decepcionado com a China" após o curso da pandemia.



O presidente norte-americano também afirmou que, em meio à crise econômica desencadeada pelo novo coronavírus, é um bom momento para o dólar estar fortalecido ante outras moedas e que o país intensificará a produção industrial nos próximos anos. "Devemos fazer tudo nos Estados Unidos", disse Trump.