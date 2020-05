Jornalista é assassinado no norte do México; é a 3a morte em 2020

O jornalista mexicano Jorge Armenta foi assassinado no sábado (17), em Ciudad Obregón, em Sonora (norte), junto com um guarda municipal, elevando para três o número de profissionais da imprensa mortos no México em 2020 - informou a Procuradoria regional nas redes sociais.

"Um ataque armado que custou a vida de Jorge Armenta, diretor do #MediosObson, e de um elemento do #PoliciaMunicipal, é confirmado. No mesmo evento, um comandante ficou ferido e está recebendo atendimento médico", relatou a Procuradoria no Twitter.

Armenta "estava sendo ameaçado e estava sob proteção" do Mecanismo de Proteção para Pessoas Defensoras dos Direitos Humanos e Jornalistas, subordinado à Secretaria de Governo (Interior), disse Balbina Flores, representante no México da ONG Repórteres Sem Fronteiras.

Segundo a organização, ele foi o terceiro jornalista assassinado no país desde o início do ano.

Também no Twitter, a governadora de Sonora, Claudia Pavlovich, disse ter determinado "que as investigações comecem imediatamente para esclarecer e encontrar os responsáveis pelo ataque condenável contra o diretor da Media Obson, Jorge Armenta e contra dois policiais municipais".

A Repórteres Sem Fronteiras investiga que tipo de proteção o jornalista tinha à sua disposição.