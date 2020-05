América Latina e Caribe passam de meio milhão de casos de coronavírus

A América Latina e o Caribe passaram de 500.000 de casos de COVID-19 neste domingo (17), doença que já matou 28.463 pessoas na região - aponta um balanço da AFP feito com dados oficiais.

No total, a região somou 501.563 casos até as 3h (horário de Brasília). O Brasil é o país mais afetado, com quase metade das infecções na região.

As autoridades brasileiras registraram quase 15.000 novos casos e 816 mortes no sábado, elevando o número total para 233.142 infectados e 15.633 óbitos.

O segundo país com mais casos é o Peru, que registrou 88.541 casos e 2.523 mortes. O México é o terceiro país da região com mais casos, 47.144, mas o segundo com mais mortes por COVID-19, 5.045.

O Chile registra 41.428 infectados e 421 mortos. Ontem, uma "megaquarentena" foi imposta, após o forte aumento de casos e mortes nas últimas 24 horas.

No Equador, são 32.723 casos de contágio e 2.688 óbitos.

Os outros países com maior número de casos são Colômbia, com 14.939 e 562 mortes, República Dominicana (11.739 e 424), Panamá (9.449 e 269) e Argentina (7.792 e 363).

O número de diagnosticados reflete, porém, apenas parte do número real de contaminações. Muitos países testam apenas casos graves.

Em todo mundo, mais de 4,6 milhões de pessoas foram infectadas com o novo coronavírus, que apareceu na China no final de 2019. Destas, mais de 309.000 morreram da doença, e mais de 1,6 milhão se recuperaram.