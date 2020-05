Morre Astrid Kirchherr, famosa fotógrafa dos Beatles

A fotógrafa alemã Astrid Kirchherr, que com suas fotos no início dos anos 1960 contribuiu para a glória dos Beatles, faleceu em Hamburgo, aos 81 anos - informou a imprensa alemã neste sábado (16).

Aos 22 anos, ele conheceu os membros do grupo inglês ainda no início da carreira, no começo da década de 1960, durante uma turnê em Hamburgo. Tornou-se amiga dos rapazes antes de os Beatles se tornarem estrelas internacionais.

O grupo era então composto por cinco membros. Além de John Lennon, Paul McCartney e George Harrison, participavam Pete Best e o baixista Stuart Sutcliffe, que se apaixonou por Astrid Kirchherr e ficou em Hamburgo. Morreu prematuramente em 1962, devido a uma hemorragia cerebral.

Astrid Kirchherr pôde viver graças aos direitos de reprodução das fotos, entre românticas e rebeldes, dos membros do grupo inglês.

Ela continuou mantendo contato com os Beatles, especialmente George Harrison.