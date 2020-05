Corrida por uma vacina

Com a pandemia do novo coronavírus não dando trégua e o Sars-Cov-2 dando mostras de que provoca complicações em crianças, o mundo corre para encontrar uma vacina que neutralize o contágio pela COVID-19. A China está testando pelo menos cinco vacinas experimentais contra o novo coronavírus em humanos, em um contexto de competição internacional entre laboratórios, anunciou ontem o vice-ministro da Saúde, Zeng Yixin. Já o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ontem que espera ter uma vacina contra o novo coronavírus até o fim do ano ou "talvez antes". “Estamos tentando tê-la até o fim do ano, talvez mais cedo. Estamos indo muito bem”, disse o presidente em entrevista coletiva nos jardins da Casa Branca.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com quase 86.000 mortes. Trump disse que espera obter bons resultados “muito em breve” e que a última coisa que as empresas buscam é obter lucro, sem dar detalhes sobre qual será o preço e como será regulamentado o acesso à vacina. Na quinta-feira a Agência Europeia de Medicamentos estimou que, em um cenário otimista, a vacina levará um ano.

Para a questão de como uma vacina pode ser alcançada em um período tão limitado, Trump respondeu que o trabalho começou em janeiro, quando a sequência genética do vírus foi obtida.

“Não quero que as pessoas pensem que tudo depende de uma vacina, mas isso seria formidável”, disse Trump, que mais tarde reiterou que o país está reabrindo de qualquer maneira, referindo-se à contínua falta de controle em várias regiões.

"Criamos a melhor economia da história do mundo e vamos fazer isso novamente. Eles vão começar a ver isso no quarto trimestre ou até mais cedo”, disse o presidente, que enfrentará a reeleição em novembro com uma economia muito prejudicada devido à crise da saúde, com milhões de empregos destruídos e uma contração geral dos maiores indicadores.

Testes Para proteger os chineses e silenciar as críticas ocidentais à gestão da pandemia, a China incentiva órgãos públicos e empresas privadas a acelerarem as investigações. “No geral, estamos progredindo”, graças à boa cooperação entre serviços de saúde, hospitais e institutos de pesquisa, disse Zeng Yixin, vice-ministro da Saúde. Um total de “2.575 voluntários foram vacinados no âmbito de diferentes projetos” e “não foram relatados efeitos indesejáveis significativos”, disse Zeng em entrevista coletiva, em Pequim. No entanto, ele não falou sobre datas de comercialização de uma possível vacina, embora tenha dito que a “fase 2” de todos os ensaios clínicos será concluída em julho.

A fase 2 é a segunda das três fases de testes em humanos que devem ser concluídas antes da venda. Atualmente, existem cinco projetos em andamento. A Academia Militar Chinesa de Ciências Médicas, em colaboração com a empresa CanSino BIO, está trabalhando em uma vacina que usa um adenovírus, ou seja, um vírus-vetor para inserir o patógeno no corpo.

Os outros quatro projetos dizem respeito a vacinas mais clássicas, que contêm uma versão inativada do patógeno (neste caso, o Sars-Cov-2) administrada para provocar uma reação no paciente. Dois dos projetos são de iniciativa de um gigante do setor farmacêutico, o China National Biotec Group (CNBG), um em colaboração com o Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças e o outro com o Instituto Wuhan de Virologia. Foi nesta cidade do Centro da China que o coronavírus apareceu pela primeira vez no ano passado.

A empresa farmacêutica Sinovac, com sede em Pequim, trabalha com sua própria vacina. O nome da agência que realiza o quinto projeto é desconhecido. Segundo o vice-ministro, as autoridades poderiam aprovar outros testes em humanos em junho.