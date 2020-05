Embaixador garante voos entre Brasil e Estados Unidos

Todd Chapman (D), que esteve com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, prevê que Brasil pode se beneficiar com acordos bilaterais entre os dois países (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)







O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, declarou ontem, em entrevista coletiva on-line, que, neste momento, não é cogitada a restrição de voos entre os dois países. Ele acrescentou, contudo, que essa é uma avaliação que deve ser feita permanentemente por Brasil e Estados Unidos, considerando o benefício de manutenção dos voos, que no último mês subiram de nove semanais para 13.

“Estamos colocando mais voos, não menos, porque existe certa demanda. As comunidades são grandes de americanos aqui e de brasileiros lá”, disse Chapman, acrescentando que também países asiáticos têm interesse na manutenção dessas escalas, porque por meio delas muitos brasileiros viajam aos países asiáticos. “Sempre estamos avaliando. Sempre os dois podem chegar a outra conclusão, mas atualmente os voos vão continuar diariamente”, sustentou.

Chapman negou que em encontro em 28 de abril entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o governador da Flórida, Ron DeSantis, na Casa Branca, o presidente norte-americano tenha sugerido as restrições, que decorreriam do avanço do vírus e a evolução dos números da pandemia no Brasil e na América Latina.

“O presidente estava com o governador da Flórida e estavam comentando como estavam se passando as coisas na Flórida. E surgiu o tema Brasil, que a coisa está sendo mais difícil no Brasil. O presidente Trump, disse ao governador: ‘Então, o sr. quer que fechemos os voos do Brasil?’. E o governador disse que não. E foi reportado: o presidente Trump quer fechar os voos. Isso passa. Mas não é o que está sendo considerado. O que está sendo considerado é que a cada dia, Brasil e Estados Unidos têm de tomar decisão se esses voos são benéficos ou não”, disse.

Entre os meses de fevereiro e março, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), houve queda de 36% no número de voos do Brasil com destino aos aeroportos da Flórida, chegando no período a nove voos semanais entre os dois países. Neste momento, são 13 voos, segundo afirmou Todd Chapman.





Deportações Apesar da Covid-19, as deportações de brasileiros que imigraram ilegalmente para os Estados Unidos vão continuar, afirmou o embaixador. Em cooperação com o governo brasileiro, só este ano já foram 14 voos, trazendo 875 pessoas. "O último voo foi esta semana. Isso está sendo feito em completa coordenação com o governo brasileiro", disse. Chapman assim justificou essa política: "Eles (os imigrantes ilegais) vão ficar em México ou outro lugar com os criminosos que os levaram para lá. Não. Melhor ficar em sua casa. A mensagem é: não faça tentativa de imigrar ilegalmente para ser ilegal em nosso país, ao mesmo tempo sofrendo durante a viagem. A coisa melhor: faça tudo legalmente".





Economia Reconhecendo o impacto da pandemia sobre a economia dos Estados Unidos, Todd Chapman considerou que antes da Covid-19 havia muitos projetos de comércio bilaterais, que deverão ser retomados. “Estávamos falando muitas coisas – aviação civil, energia, eletricidade – e como reduzir as barreiras não tarifárias. Mas esse trabalho continua. E vai ser importante que continuamos especialmente no Brasil, trabalhando na reforma econômica para facilitar a entrada de mais investimento”.

Segundo ele, um aprendizado desta crise é a grande dependência que os países de todo o mundo têm da indústria chinesa. “Uma coisa ficou bastante evidente é que muitos são dependentes demais em certos aspectos da indústria da China. Isso não pode ser. Aprendemos. Erramos em depender tanto da China”, disse, considerando que os oficiais daquele país, “falando sobre a medicina, estão usando a medicina como uma arma”, acrescentou. Sem nominar diretamente a China, Todd Chapman disse: “Durante as crises você conhece o caráter das pessoas. Estamos aprendendo muito sobre o caráter de muitos”. E assinalou em seguida, que muitos países preparam a saída de suas indústrias da China.

Sugerindo que o Brasil poderá se beneficiar dessa guerra comercial dos Estados Unidos contra a China – atualmente, o maior parceiro comercial do país –, o embaixador acrescentou: “O que estamos fazendo agora é preparando para a saída de muitas indústrias. Agora o Japão já tem linha de crédito para ajudar as suas empresas a saírem da China. Esta é uma grande oportunidade para o Brasil. Temos mais de 400 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos que já estão aqui estabelecidas”, considerou, dizendo-se “otimista” em relação ao que chamou de “aliança” entre os dois países. “Acho que economicamente faremos muito juntos. E teremos muitos resultados no curto prazo”, afirmou.





Encontro Todd Chapman esteve ontem com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que classificou como ótima a conversa que teve com o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Entre os assuntos abordados na reunião de “cortesia” estão possíveis acordos bilaterais entre os dois países e, também, a urgência da implantação de uma reforma tributária no país, discussão que perdeu fôlego com o agravamento da pandemia da COVID-19. “Falamos sobre a cooperação bilateral entre os dois países e, dentro da pauta legislativa, sobre a importância da aprovação da reforma tributária para tornar o ambiente de negócios mais favorável e atrair investimentos estrangeiros ao Brasil”, escreveu Maia em publicação no Twitter.