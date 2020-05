Mais de 4,5 milhões de casos do novo coronavírus declarados no mundo

Mais de 4,5 milhões de casos do novo coronavírus foram declarados oficialmente no mundo, quase três quartos deles em Europa e Estados Unidos, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais até as 20h30 GMT desta sexta-feira.

Ao menos 4.503.811 casos de infecção, entre eles 305.424 mortes, foram registrados, principalmente na Europa, continente mais afetado, com 1.848.790 casos e 164.145 mortos, e nos Estados Unidos (1.432.045 casos, 86.851 mortos).

O número de casos diagnosticados, no entanto, reflete apenas parte do número real de contaminações, porque muitos países testam apenas casos graves.

Existem mais de cem projetos no mundo para tentar encontrar uma vacina contra o COVID-19 e uma dezena de ensaios clínicos estão sendo realizados, cinco deles na China, para tentar encontrar um remédio para a doença.