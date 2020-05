As ações de Wall Street diminuíram as perdas do começo da sessão e fecharam em alta na sexta-feira, apesar de mais uma rodada de dados econômicos terríveis e da crescente tensão entre Estados Unidos e China.

O índice Dow Jones Industrial Average subiu 0,3%, a 23.685,42 unidades. O índice ampliado S&P; 500 subiu 0,4% em 2.863,70 unidades, enquanto o tecnológico Nasdaq Composite Index teve alta de 0,8%, a 9.014,56 unidades.