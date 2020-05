Decisões tomadas na China colocaram vidas pelo mundo em risco, diz McEnany

Porta-voz da Casa Branca, Kayleigh McEnany afirmou nesta sexta-feira, 15, que decisões tomadas na China "colocaram vidas nos Estados Unidos e pelo mundo em risco", diante da pandemia de coronavírus. Em entrevista coletiva, a funcionária renovou assim as críticas à condução do problema por Pequim, em um momento de recrudescimento nas tensões bilaterais.



McEnany qualificou a crise atual como "sem precedentes", mas defendeu as medidas adotadas pelo governo do presidente Donald Trump para lidar com isso, como reforçar a produção de itens como respiradores, máscaras e outros equipamentos. Além disso, elogiou o trabalho com o setor privado, que segundo ela "tem sido muito efetivo".



A porta-voz foi questionada sobre o motivo de que Trump apareceu em entrevista coletiva mais cedo sem máscara. Segundo ela, o presidente tem sido testado todos os dias para coronavírus, como estão sendo testadas pessoas próximas a ele, por isso não seria um problema não usar a máscara em um evento aberto no jardim da Casa Branca.



A funcionária comentou ainda que estão em avaliação eventuais novas medidas de apoio à economia, mas sem entrar em detalhes nem confirmar qualquer medida nova.