Para EUA, talibãs cumprem acordo para retirada de tropas no Afeganistão

Os talibãs estão honrando seus compromissos com os Estados Unidos ao permitir que as tropas se retirem do Afeganistão, apesar dos recentes ataques que violam o "espírito" do acordo, disse o negociador dos EUA Zalmay Khalilzad nesta sexta-feira.

Khalilzad, que intermediou o acordo de 29 de fevereiro com os talibãs para tentar encerrar a guerra mais longa dos EUA, disse que o grupo do Estado Islâmico, e não os talibãs, foi culpado pelo ataque na terça-feira contra uma maternidade. em Cabul.

O derramamento de sangue levou o presidente afegão Ashraf Ghani a retomar as operações contra os talibãs, dificultando ainda mais os esforços para negociações de paz entre os dois lados, a fim de permitir um acordo político.

"Os talibãs implementram seu acordo para não atacar as forças da coalizão", disse Khalilzad.

O negociador observou que os talibãs, que assumiram a responsabilidade por um ataque com um caminhão na quinta-feira contra a base do exército no leste do Afeganistão, nunca prometeu parar a violência contra as forças afegãs.

"Eles prometeram não realizar ataques em 34 grandes cidades, e não o fizeram, de acordo com nossa avaliação", disse Khalilzad.

No entanto, "acreditamos que eles estão violando o espírito, dada quantidade de ataques e as baixas afegãs nesses ataques", acrescentou, chamando o ataque de quinta-feira de "muito negativo".

O negociador disse que os Estados Unidos estavam implementando sua retirada de acordo com o acordo alcançado, com o objetivo eliminar todas as tropas americanas no início de 2021, quase duas décadas após a invasão que derrubou os talibãs após os ataques de 11 de setembro.

Os Estados Unidos também estão pressionando para que os talibãs negociem com o governo de Ghani, que não é reconhecido pelos insurgentes.

As autoridades afegãs vinculam o grupo do Estado Islâmico aos talibãs, que negam esses vínculos e condenaram o ataque à maternidade que matou recém-nascidos, mães e enfermeiras.