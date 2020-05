Facebook compra empresa de gráficos animados GIPHY

O Facebook informou nesta sexta-feira (15) ter adquirido a empresa de gráficos animados GIPHY, que será integrada ao Instagram, sua rede social mais focada em imagens.

Os termos do acordo não foram divulgados, mas o portal de notícias Axios disse que a gigante tecnológica californiana pagou US$ 400 milhões pela compra.

GIPHY é uma plataforma e um mecanismo de pesquisa para "figurinhas" e outros produtos que usam formatos de intercâmbio de gráficos (GIF).

"A GIPHY, líder em criação e expressão visual, hoje se juntou ao Facebook como parte da equipe do Instagram", anunciou o Facebook em um comunicado.

"O GHIPY torna as conversas diárias mais divertidas, então planejamos incorporar sua biblioteca de GIFs no Instagram e em nossos outros aplicativos, para que as pessoas possam encontrar o caminho certo para se expressar", acrescentou.

A empresa gráfica foi criada em 2013 "com um objetivo simples: tornar a comunicação mais divertida", explica a equipe GIPHY em seu blog. Logo, "estamos muito satisfeitos" por fazer parte do Facebook.

A aquisição por parte do Facebook ocorre em meio a um aumento exponencial do uso das redes sociais, em meio à quarentena que ocorre em grande parte do mundo como forma de frear o avanço do novo coronavírus.

Ao mesmo tempo, críticos da tecnologia alertam para o perigo de que a pandemia aumente o poder das principais empresas do Vale do Silício. Alguns legisladores pedem o prolongamento dos prazos burocráticos para que ocorram fusões e aquisições envolvendo grandes empresas do setor.