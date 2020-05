Silverstone poderia receber dois GPs de F1 nesta temporada

O circuito inglês de Fórmula 1 de Silverstone poderia sediar dois Grandes Prêmios com portões fechados neste verão (europeu), se o governo britânico der sua autorização, disse o diretor Stuart Pringle à BBC nesta sexta-feira.

"Tenho o prazer de confirmar que Silverstone e a Formula One (promotora da F1) chegaram a um acordo inicial para organizar duas corridas com portões fechados neste verão", disse ele.

"No entanto, essas corridas estão condicionadas à aprovação do governo, na medida em que nossa prioridade é garantir a segurança de todos os envolvidos e respeitar rigorosamente as regras relativas (ao GP) contra a COVID-19", acrescentou.

A pandemia do novo coronavírus provocou mudanças avassaladoras na temporada de F1 de 2020, cujas primeiras dez provas já foram canceladas ou adiadas.

Um dos principais obstáculos a esse projeto está relacionado à quarentena de duas semanas que o governo britânico impõe a quem chega de avião em solo britânico, exceto se vier da França ou da Irlanda.

A Fórmula 1 espera iniciar sua temporada em 5 de julho com o Grande Prêmio da Áustria e uma segunda corrida no mesmo circuito de Spielberg, também com portões fechados e com um número limitado de pessoas no 'paddock'.