Cerimônia de entrega do Fifa The Best não será mais no dia 21 de setembro

A cerimônia de entrega dos prêmios Fifa The Best, marcada para ocorrer em Milão, será adiada devido à crise do novo coronavírus, informaram fontes da Fifa nesta sexta-feira.

O sucessor de Lionel Messi, coroado no ano passado, seria conhecido em 21 de setembro, mas "devido à pandemia de coronavírus e suas conseqüências, a cerimônia não ocorrerá (nessa data) e várias alternativas estão sendo estudadas pela Fifa", disse um porta-voz da entidade.

Messi conquistou o Fifa The Best no ano passado e, alguns meses depois, levou a Bola de Ouro, ficando à frente do holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, jogador do ano da Uefa e vencedor da Liga dos Campeões.

O prêmio Fifa the Best 2019 das mulheres foi concedido à estrela americana Megan Rapinoe, que havia liderado sua seleção no título mundial conquistado na França, alguns meses antes.