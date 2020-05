As principais verificações da AFP nesta semana

Veja a seguir a seleção das principais verificações da AFP nesta semana:

1 - JOGO DE FUTEBOL REALIZADO DURANTE PANDEMIA HISTÓRICA

Publicações compartilhadas milhares de vezes em redes sociais garantem que uma fotografia de homens usando máscaras de proteção facial na arquibancada de um estádio foi tirada durante uma partida de futebol disputada no Rio de Janeiro em 1920, em meio à pandemia de gripe espanhola. Embora a foto realmente mostre torcedores assistindo a um jogo no período em que o surto contagioso deixou mais de 50 milhões de mortos no mundo, o registro foi feito na Geórgia, nos Estados Unidos, e não no Brasil.

http://u.afp.com/JogoGripeEspanhola

2 - REABERTURA DE SHOPPING EM BLUMENAU AO SOM DO "MEME DO CAIXÃO"

Um vídeo que mostra várias pessoas entrando em um shopping enquanto ouve-se a música do meme do caixão ao fundo foi compartilhado milhares de vezes nas redes sociais desde o final de abril deste ano. A afirmação que acompanha a gravação indica que o saxofonista presente na reabertura de um shopping em Santa Catarina teria reproduzido a canção em meio à atual pandemia de COVID-19. Entretanto, trata-se de uma montagem, pois a música tocada, na verdade, é da banda Creedence Clearwater Revival.

http://u.afp.com/ShoppingSaxofone

3 - PROBABILIDADES EXATAS DE CONTÁGIO DE COVID-19

Diferentes versões de uma mesma imagem, que mostra a probabilidade exata de portadores do novo coronavírus transmitirem a doença dependendo do uso de máscaras de proteção, foram compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o final de abril. Especialistas consultados pela AFP afirmaram que, embora as máscaras diminuam o risco de contágio por COVID-19, não há evidências científicas sobre a possibilidade específica de transmissão, ou sobre a porcentagem de contágio, e que a eficácia do método depende de diversos fatores.

http://u.afp.com/ContagioCovid19

4 - QUARENTENA ALTERA BIOMA DE VENEZA

Uma imagem de dezenas de flamingos nadando em um canal de Veneza foi compartilhada milhares de vezes em redes sociais como se as aves tivessem ocupado a cidade italiana como consequência das medidas de isolamento decretadas para reduzir a propagação do novo coronavírus. Trata-se, no entanto, de uma montagem feita por uma artista russa a partir de uma foto de Veneza e de um registro de flamingos no Quênia.

http://u.afp.com/FlamingosVeneza

5 - CORPOS EMPILHADOS EM NOVA YORK À ESPERA DE VALA COMUM

Uma fotografia mostrando vários corpos com vestimentas brancas empilhados em uma rua foi compartilhada mais de 17 mil vezes desde meados de abril afirmando se tratar de vítimas da COVID-19 sendo enterradas em valas comuns em Nova York, nos Estados Unidos. A imagem, contudo, corresponde a um tumulto ocorrido em 2015 na Arábia Saudita durante a peregrinação anual à Meca.

http://u.afp.com/TumultoMeca

6 - CRIANÇA AGUARDA CIRURGIAS URGENTES?

Publicações que circulam amplamente em redes sociais pedem comentários e compartilhamentos para supostamente ajudar o menino visto em duas fotografias. Segundo as postagens, ele se chama Gabriel e está aguardando a realização de cirurgias emergenciais após ter sofrido um acidente. O menino retratado nas fotos se chama, na verdade, Ghazi Ali bin Ali, e foi fotografado com um severo caso de desnutrição no Iêmen em 2018.