Campeonato russo será retomado no dia 21 de junho

O campeonato de futebol da primeira divisão da Rússia, suspenso em meados de março devido à pandemia de coronavírus, será retomado no dia 21 de junho, anunciou a Federação Russa (RFS) nesta sexta-feira, no mais recente exemplo do lento desconfinamento que o país está implementando.

"A temporada da primeira divisão será retomada em 21 de junho", disse o RFS em um comunicado no Twitter, anúncio que ocorre no momento em que a Rússia se tornou o segundo país mais afetado do mundo em número de infecções pela COVID-19 nesta semana.

"As partidas restantes serão retomadas sem espectadores, pois as limitações para a realização de eventos de massa continuam em vigor", disse Serguei Priadkin, presidente da liga russa.

"Faremos o que for necessário para garantir a maior segurança possível a todos os participantes da competição", acrescentou.

A Rússia decidiu suspender lentamente as medidas de confinamento em vigor desde o final de março, estimando que a situação epidemiológica está melhorando e que o aumento significativo no número de casos detectados é resultado de sua política de testes em massa e não de uma propagação acelerada do vírus.

A mortalidade na Rússia permanece baixa, em comparação com outros países, com 2.418 mortes, embora tenham sido levantadas críticas sobre a veracidade desse balanço.

A Rússia explicou essa baixa mortalidade, na medida em que conta apenas as mortes cuja primeira causa foi o coronavírus, quando outros países incluem todas as mortes com teste positivo.

As autoridades russas também dizem que a epidemia chegou mais tarde ao país e tiveram mais tempo para preparar seus hospitais e realizar exames.

Na Europa, a Alemanha será no sábado o primeiro grande campeonato a ser retomado, com portões fechados.

Ligas mais modestas, como Sérvia e Turquia, virão depois em 30 de maio e 12 de junho respectivamente.

A Espanha planeja um "retorno à competição em junho", segundo a Liga. Enquanto isso, na Itália, nenhuma decisão sobre o retorno do futebol foi tomada até o momento.

Por seu lado, a França e a Holanda anunciaram a suspensão definitiva de suas temporadas.