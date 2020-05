Confiança dos consumidores nos EUA registra melhora no início de maio

A confiança do consumidor melhorou no início de maio, nos Estados Unidos, quando as famílias receberam ajuda do governo para lidar com o impacto econômico da pandemia de coronavírus - aponta uma estimativa preliminar da Universidade de Michigan divulgada nesta sexta-feira (15).

O índice ficou em 73,7 pontos, uma alta de 1,9 ponto.

Para os próximos seis meses, porém, a medição das expectativas das famílias se encontra em seu nível mais baixo em quase seis anos.