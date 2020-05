As vendas no varejo caíram 16,4% em abril nos Estados Unidos, devido ao fechamento obrigatório de muitas lojas em meio à pandemia de coronavírus - informou o Departamento do Comércio nesta sexta-feira (15).

A queda foi pior do que a expectativa dos analistas com contrações de dois dígitos em setores como vestuário, utensílios para o lar, eletrônicos, restaurantes e bares.