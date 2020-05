Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502) (NYSE: TAK) ("Takeda") anunciou hoje os resultados financeiros do exercício encerrado em 31 de março de 2020 (ano fiscal 2019). Como uma das 10 principais empresas biofarmacêuticas globais direcionadas à P&D;, a Takeda está demonstrando sua inovação e valores em resposta ao COVID-19 e se posicionando para o sucesso a longo prazo.

-- O ano fiscal de 2019 registrou receita de 3.291 bilhões de ienes, um aumento de 57% no primeiro ano completo após a aquisição da Shire.

-- No ano fiscal de 2019, o lucro operacional excedeu em muito a orientação inicial, atingindo mais de 100 bilhões de ienes, apesar do significativo impacto relacionado à aquisição não monetária.

-- O lucro operacionali principal aumentou 110% ano a ano, para 962 bilhões de ienes.

-- A Takeda elevou sua meta de sinergia de custos para US$ 2,3 bilhões e está a caminho de cumprir suas metas para quitar dívidas rapidamente e continuar a alienar ativos não essenciais.

-- O fluxo de caixa livre aumentou acentuadamente em 156% para 968 bilhões de ienes, permitindo à Takeda sustentar sua política de dividendos bem estabelecida de 180 ienes por ação.

-- A Takeda apresentou um lucro líquido reportado positivo de 44 bilhões ienes no ano fiscal 2019.

-- A previsão de lucro operacional informado para mais do triplo para 355 bilhões de ienes no ano fiscal 2020; o momento de crescimento da Takeda deverá continuar este ano e acelerar no médio prazo.

Christophe Weber, presidente e diretor executivo da Takeda, comentou:

"Nossa transformação em uma das 10 principais empresas biofarmacêuticas globais acelerou este ano e nos ajudou a fornecer outro conjunto de excelentes resultados. Estamos operando totalmente como uma Takeda, com crescimento impulsionado por nossas cinco principais áreas de negócios e uma presença geográfica alinhada às oportunidades do mercado global. Acima de tudo, somos uma empresa baseada em valores que traduz a ciência em medicamentos que mudam a vida.

"De acordo com nossos valores, a Takeda está liderando o enfrentamento dos desafios do surto de COVID-19. Iniciamos uma aliança global do setor, compartilhando nossa P&D; de terapia derivada de plasma de classe mundial, recursos de coleta e fabricação de plasma para trabalhar em colaboração com outras empresas de plasma globais e regionais para acelerar o desenvolvimento do CoVIg-19, uma terapia potencial derivada de plasma para pacientes em risco de complicações graves de COVID-19. Os ensaios clínicos estão a caminho de começar no verão e, se bem-sucedidos, o CoVIg-19 tem o potencial de ser uma das primeiras opções de tratamento aprovadas."

"Nossa orientação para o ano fiscal 2020 reflete a confiança no momento de crescimento da Takeda", continuou Weber. "Estamos posicionados para o sucesso com nossa próxima onda de crescimento, impulsionada por candidatos promissores a produtos em nossa linha de produtos de P&D;, com lançamento previsto para os próximos cinco anos, e uma linha de produtos potencialmente transformadora em estágio inicial para crescimento a longo prazo."

DESTAQUES

Resultados sólidos com a transformação da Takeda acelerada no ano fiscal 2019

Resultados reportados para o ano fiscal 2019 encerrado em 31 de março de 2020ii,iii,iv

-0- *T (bilhões de ienes) INFORMADOPRINCIPALSUBJACENTEano fiscal 2019 vs. ANO PASSADOano fiscal 2019 vs. ANO PASSADO Receita 3.291,2 +56,9 % 3.291,2 +56,9 % +1,6 % ano a ano (pro forma) Lucro operacional 100,4 -57,8 % 962,2. +109,5 % Margem 3,1% -8,3pp 29,2% +7,3 pp 28,9% Lucro líquido 44,2 -67,3 % 602,2 +87,4 % EPS (JPY) 28 ienes -79,8% 387 ienes +52 ienes 395 ienes Fluxo de caixa livre 968,0 +156,0% *T

-- 5 áreas de negócio principais, que representam aproximadamente 79% da receita total do ano fiscal 2019, com crescimento de 6% ano a ano pro forma em uma base subjacente.

-- Nossa principal terapia GI, ENTYVIO, nosso tratamento para angioedema hereditário raro, TAKHZYRO e nossas terapias derivadas de plasma, proporcionaram um forte crescimento. Contribuintes notáveis para o crescimento subjacente do ano fiscal 2019 incluem: ENTYVIO +33% (Gastroenterologia); TAKHZYRO +318% (Doenças raras); NINLARO +29% (Oncologia); TRINTELLIX +25% (Neurociência); e ALBUMINA / FLEXBUMINA +20% (Imunologia TFD).

-- Nossa área de negócios de Imunologia TFD apresentou uma forte melhoria com um crescimento de receita subjacente de 9% ano a ano. O crescimento da receita de produtos de imunoglobulina acelerou para 17% no quarto trimestre, numa base subjacente pro forma em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionado pela expansão bem-sucedida do IG subcutâneo (SCIG).

-- Durante o quarto trimestre, a Takeda recebeu aprovação do ENTYVIO (Vedolizumab) na China para o tratamento de pacientes com Colite Ulcerativa (UC) ativa moderada a grave e Doença de Crohn (CD).

-- O lucro operacional reportado foi superior a 100 bilhões de ienes, superando em muito a orientação inicial, apesar de itens não monetários significativos relacionados à aquisição da Shire.

-- As sinergias de custos e a eficiência das despesas operacionais contribuíram para um aumento de 110% no lucro operacional principal, ano a ano, para quase 1 trilhão de ienes (962 bilhões de ienes) e para uma melhoria de 7 pontos percentuais na margem operacional principal subjacente, de 22% no ano passado para 28,9% para o ano fiscal 2019.

-- O forte fluxo de caixa livre de quase 1 trilhão de ienes (968 bilhões de ienes) de operações e alienações permitiu o pagamento de dívidas de 701 bilhões de ienes e apoiou um dividendo de 180 ienes por ação, de acordo com a política de dividendos de longa data da Takeda.

Orientação para o ano fiscal 2020: Se espera que o Momento de crescimento continue

-0- *T (bilhões de ienes) ano fiscal 2019Resultadosano fiscal 2020PrevisãoSubjacentev(Orientação da Administração) Receita 3.291,2 3.250,0 Crescimento baixo de um dígito Lucro operacional reportado 100,4 355,0 Lucro operacional principal 962,2 984,0 Crescimento de um dígito alto Margem do lucro operacional principal 29,2% 30,3% Baixo- na faixa inferior dos 30% PS relatado (ienes) 28 39 EPS principal (ienes) 387 420 Crescimento entre 11 a 20 (baixo) Dividendo anual por ação (iene) 180 180 *T

A Takeda tem um forte impulso no crescimento para o ano fiscal 2020 e as perspectivas de receita subjacente acelerada e crescimento do lucro operacional principal subjacente e margem de lucro operacional principal subjacente na faixa média dos 30 sobre o médio prazo.

O lucro operacional previsto para o ano fiscal 2020 deverá ser mais que o triplo, pois a empresa será menos afetada pelas despesas relacionadas à aquisição não monetária realizadas no ano fiscal 2019. A Takeda espera um crescimento do lucro operacional principal subjacente nos altos dígitos individuais e um crescimento do lucro por ação do núcleo subjacente entre 11 a 20 (baixo) para o ano fiscal 2020. A Takeda espera manter seu dividendo para os acionistas de 180 ienes por ação.

As orientações da empresa refletem as expectativas da administração quanto à dinâmica dos negócios nas cinco principais áreas de negócios da Takeda, crescimento subjacente da receita de nossas 14 marcas globais e consecução acelerada de sinergias de custos. A orientação para o ano fiscal 2020 também reflete as seguintes premissas principais, incluindo (i) que não haverá um concorrente adicional de 505(b)2 para o VELCADE subcutâneo a ser lançado nos EUA no ano fiscal 2020; (ii) nenhum impacto de quaisquer desinvestimentos potenciais além do que já foi divulgado pela Takeda; e (iii) expectativas atuais da administração em relação ao COVID-19.

Até a presente data, a Takeda não teve um efeito material em seus resultados financeiros como resultado da disseminação global da nova doença infecciosa por coronavírus COVID-19, apesar dos vários efeitos em suas operações, conforme detalhado no Relatório Rápido da Takeda para o trimestre e o ano encerrado em 31 de março de 2020, lançado hoje. Com base nas informações atualmente disponíveis, a Takeda acredita que seus resultados financeiros para o ano fiscal 2020 não serão afetados materialmente pelo COVID-19 e, consequentemente, a previsão do ano fiscal 2020 da Takeda reflete essa crença. No entanto, a situação em torno do COVID-19 permanece altamente fluida e os desenvolvimentos futuros relacionados ao COVID-19 no ano fiscal 2020, incluindo surtos novos ou adicionais do COVID-19 e bloqueios adicionais ou prolongados, ordens de abrigo no local ou outras ações do governo nos principais mercados, pode resultar em interrupções adicionais ou mais sérias nos negócios da Takeda, como desacelerações na demanda dos produtos da Takeda, problemas relacionados à cadeia de suprimentos ou atrasos significativos em seus programas de ensaios clínicos. Esses eventos, se ocorrerem, podem resultar em impactos adicionais nos negócios, resultados operacionais ou condição financeira da Takeda, além de resultar em desvios significativos da previsão do ano fiscal de 2020 da Takeda.

Atualização estratégica: Transformação plurianual para as 10 principais empresas globais de biofarma

Os resultados do ano fiscal de 2019 da Takeda destacam a extensão de nossa transformação plurianual. Desde o ano fiscal de 2014, a Takeda passou de uma das 20 principais para uma das 10 maiores empresas biofarmacêuticas globais em termos de receita, com receitas quase dobrando para 3.291 bilhões de ienes. A margem operacional principal subjacente melhorou 12 pontos percentuais nesse período e está em uma trajetória de médio prazo para os níveis mais altos da indústria.

As perspectivas da Takeda são impulsionadas por uma plataforma de negócios global muito transformada e um mecanismo de inovação para proporcionar impacto ao paciente e valor para os acionistas. O negócio está focado em 5 áreas de negócios principais com marcas em crescimento - Gastroenterologia (21% das vendas do ano fiscal 2019), Doenças Raras (20%), Terapias derivadas de plasma (12%), Oncologia (13%) e Neurociência (13%), com marcas em crescimento e uma forte linha de pesquisa e desenvolvimento de terapias promissoras nessas áreas.

A presença geográfica da Takeda agora está fortemente alinhada com as oportunidades globais de crescimento da indústria biofarmacêutica: Estados Unidos (48% das vendas do ano fiscal 2019), Japão (18%); Europa e Canadá (20%) e Mercados em crescimento e emergentes (14%). Nossa escala aumentada fortalece nossa posição competitiva e plataforma de crescimento, desenvolvendo e fornecendo terapias inovadoras nos principais mercados geográficos.

Forte progresso em programas de sinergias de custos, desalavancagem e desinvestimento

A integração da Shire agora está quase completa e estamos operando totalmente como ums Takeda. Elevamos nossa meta de sinergia de custos para uma taxa de execução anual de US$ 2,3 bilhões, de US$ 2,0 bilhões até o final do ano fiscal 2021, com uma taxa de execução de US$ 1,1 bilhão em economia de custos já alcançada. A Takeda pagou uma dívida de 701 bilhões de ienes no ano fiscal 2019, incluindo 230 bilhões de ienes de pré-pagamentos, reduzindo a relação dívida líquida / EBITDA para 3,8x em 31 de março de 2020, de 4,7x em 31 de março de 2019. O programa de desinvestimento de US$ 10 bilhões da empresa está em andamento, com cinco transações no valor de US$ 7,7 bilhões concluídas ou anunciadas até o momento.

Próxima onda de crescimento com forte linha de produtos de P&D;

A Takeda construiu um mecanismo de P&D; de classe mundial e de última geração, alavancando nossas capacidades internas de pesquisa, além de se envolver ativamente com ecossistemas inovadores ao redor do mundo para traduzir a ciência em medicamentos altamente inovadores.

Os principais fatores que impulsionam o lançamento de novos produtos são 12 novas entidades moleculares (NMEs) exclusivas na Onda 1, que representam várias terapias potenciais melhores da categoria/primeira da classe, voltadas para o lançamento até o ano fiscal de 2024, com vendas potenciais máximas de > US$ 10 bilhões. Nosso mecanismo de pesquisa está avançando rapidamente as terapias da próxima geração, projetadas para fornecer potencial transformador ou curativo para populações alvo com altas necessidades não atendidas para o exercício fiscal de 2025 em diante. Esses programas são baseados em metas com forte validação humana, representam diversas modalidades e alavancam novos recursos de plataforma em terapia celular, terapia genética e ciências de dados.

-- 14 marcas globais com mais de 20 estudos fundamentais em andamento em novas indicações / geografias.

-- Expansão na China com mais de 15 aprovações planejadas nos próximos 5 anos.

-- 12 melhores EMNs / primeira da classe, com potencial aprovação até o exercício fiscal de EF 2024 e 9 estudos contínuos de registro.

-- Crescimento sustentado (ano fiscal 2025 e além) através de aproximadamente 30 EMNs de desenvolvimento inicial em estágio clínico e plataformas de próxima geração.

-- 38 novas colaborações de pesquisa e desenvolvimento com a biotecnologia e a academia foram assinadas no ano fiscal 2019, adicionando mais de 200 parcerias já existentes.

Para obter maiores detalhes sobre os resultados do ano fiscal de 2019 da Takeda e outras informações financeiras, acesse https://www.takeda.com/investors/reports/

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO: 4502/NYSE: TAK) é uma líder biofarmacêutica global, orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão, com o compromisso de levar uma melhor saúde e um futuro mais brilhante aos pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda concentra suas iniciativas em pesquisa e desenvolvimento em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras, neurociência e gastroenterologia (GI). Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com parceiros em cuidados de saúde em mais de 80 países. Para obter mais informações, visite https://www.takeda.com.

