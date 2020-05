Governo britânico injeta quase US$ 2 bi no transporte londrino

O governo britânico concordou em injetar, em caráter de urgência, 1,6 bilhão de libras (1,95 bilhão de dólares) na operadora de transportes de Londres, cuja receita caiu durante o confinamento.

O prefeito de Londres, o trabalhista Sadiq Khan, alertou na quinta-feira (14) que o tráfego de ônibus e de metrô seria reduzido, se a cidade não recebesse ajuda do governo.

A empresa Transport for London (TfL) anunciou nesta sexta-feira ter chegado a um acordo com o governo Boris Johnson, que prevê uma subvenção de 1,095 bilhão de libras (US$ 1,33 bilhão) e um empréstimo de 505 milhões de libras (cerca de US$ 620 milhões), com a possibilidade de 300 milhões de libras adicionais (cerca de US$ 370 milhões), em caso de déficit.

Durante o período de resgate, o governo assumirá o controle parcial do TfL.

A empresa viu sua receita cair 90% nas oito semanas em que o país ficou paralisado. Até agora, a TfL cobriu os 600 milhões de libras (US$ 732 milhões) necessários para operar suas reservas, mas caiu para um nível que desencadeia automaticamente cortes no orçamento.

Segundo Khan, o operador, forçado por lei a equilibrar suas contas, teria de reduzir seus serviços, em um momento em que mais trabalhadores estão usando o transporte público, devido à flexibilização do confinamento.

O prefeito manifestou ter ficado insatisfeito com o acordo proposto pelo governo, mas disse que "não tinha escolha". Ele também acusou o Executivo de "fazer os londrinos pagarem". As tarifas serão reajustadas em janeiro.

O primeiro-ministro Boris Johnson pediu àqueles que não podem trabalhar em casa que voltem ao trabalho, principalmente na construção civil e na indústria.

Embora o ]executivo tenha aconselhado os cidadãos a optarem por caminhar, andar de bicicleta, ou usar o carro, os ônibus e o metrô da capital ficaram bem cheios no horário de pico.

Os prefeitos de Manchester e Liverpool, no noroeste da Inglaterra, também pediram ao governo apoio financeiro para seus sistemas de transporte público afetados pela pandemia.