PIB de Portugal retrocede 3,9% no primeiro trimestre do ano

O Produto Interno Bruto (PIB) de Portugal diminuiu 3,9% no primeiro trimestre de 2020 em comparação com os últimos três meses de 2019, e 2,4%, interanual - de acordo com uma estimativa provisória publicada nesta sexta-feira (15) pelo Instituto Nacional de Estatísticas.

O declínio da atividade econômica é maior do que o esperado pela Comissão Europeia, que apostou em uma queda de 1,8% em relação ao último trimestre de 2019. Segundo Bruxelas, Portugal deve registrar uma recessão de 6,8% este ano.

A redução interanual foi de 2,4%.

Já as exportações caíram 7,3% em relação ao último trimestre de 2019, enquanto o retrocesso interanual foi de 5,1%. A demanda doméstica se contraiu 1,9%, em comparação com os últimos três meses de 2019, e 1%, em relação ao ano anterior.

No final de março, o Banco de Portugal revisou para baixo suas previsões econômicas, devido à nova pandemia de coronavírus, e apontou que o país pode registrar uma recessão de entre 3,7% e 5,7% este ano.

O governo socialista, que apostava em um crescimento de 1,9% em seu orçamento para 2020, afirmou que vai esperar detalhes do plano de recuperação europeu antes de atualizar suas previsões.