Pregão de Wall Street reabrirá parcialmente em 26 de maio

A Bolsa de Nova York operada pela New York Stock Exchange anunciou nesta quinta-feira que reabrirá parcialmente as portas de seu famoso pregão, fechado como precaução em meio à pandemia, no dia26 de maio.

Inicialmente, somente parte dos corretores que ainda trabalhavam lá antes de as trocas se tornarem totalmente eletrônicas em 23 de março poderá retornar, informou Stacey Cunningham, chefe da NYSE, no The Wall Street Journal.

"Em dois meses, aprendemos muito e estamos prontos para reabrir o pregão com novas medidas vitais de segurança", disse.

Os corretores não ficarão como nas imagens míticas da Bolsa de Nova York, expressando sua alegria ou decepção de acordo com a flutuação dos índices, alertou Cunningham. Eles terão que usar máscaras e que respeitar as distâncias de segurança. Além disso, não poderão usar o transporte público.

A Bolsa de Nova York está entre as últimas bolsas de valores do mundo em que os corretores estarão fisicamente presentes para comprar ou vender ativos.