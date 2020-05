Quatro jogadores da Sampdoria se recuperam do coronavírus

Quatro jogadores da Sampdoria que testaram positivo para o novo coronavírus há uma semana agora estão curados da doença, anunciou o clube genovês nesta quinta-feira.

"A Sampdoria anuncia que os quatro jogadores cujos testes deram positivo para o coronavírus foram submetidos a mais dois testes conforme planejado e atualmente são negativos", escreveu o time da Serie A em um comunicado.

Desde a retomada dos treinamentos individuais, em 4 de maio, outros quatro jogadores apresentaram resultados positivos na primeira divisão italiana, três da Fiorentina e um do Torino. Todos ficaram em isolamento.

Na quarta-feira, a liga italiana indicou que queria retomar o campeonato no dia 13 de junho. Esse torneio está suspenso desde 9 de março devido à pandemia de o governo deve tomar uma decisão a esse respeito, embora, por enquanto, tenha sido muito cauteloso com o eventual retorno do 'Calcio'.

O ministro italiano dos Esportes, Vincenzo Spadafora, autorizou que os treinos coletivos sejam retomados a partir de 18 de maio.

O ponto mais delicado diante de uma possível retomada da Serie A é a questão da quarentena, que seria de quinze dias para todos os jogadores e a comissão técnica quando um caso positivo fosse detectado em um clube, com um consequente freio nos planos de concluir o campeonato.