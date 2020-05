No mês passado, as autoridades americanas falaram sobre a necessidade de contratar um "exército" de agentes para rastrear e isolar pessoas expostas ao novo coronavírus. No entanto, o recrutamento está apenas começando em um tarefa titânica.

Indicado como uma das principais armas para conter a pandemia e revitalizar a economia, o plano de rastreamento enfrenta dificuldades que adiam seu progresso.

Questionado por um comitê parlamentar, o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), Robert Redfield, reiterou na terça-feira que o "rastreamento" - que envolve ligar para quem está em contato com alguém que testou positivo pelo COVID-19 e pedir que fique em quarentena - é "essencial para interromper as cadeias de transmissão (vírus) e impedir a propagação sustentada".

Desde meados de abril, o governador de Nova York - o estado mais afetado pelo novo coronavírus - propõe a contratação de 6.000 a 17.000 agentes de rastreamento.

Para cobrir os Estados Unidos, os especialistas estimam que são necessários pelo menos 100.000 agentes, mesmo que eles dependam de aplicativos desenvolvidos para rastrear automaticamente os movimentos da população por geolocalização.

No entanto, na maioria dos estados do país - cada um dos quais deve desenvolver seu programa de rastreamento - a contratação desses agentes está apenas em sua fase inicial.

"Há muito o que fazer antes que o rastreamento comece", disse à AFP Andrew Chan, professor de saúde pública da Universidade de Harvard. São necessários agentes, mas também testes suficientes para detectar rapidamente todas as pessoas expostas ao vírus e oferecer-lhes locais para quarentena, caso sua casa não possua as condições necessárias para esse fim.

Para o especialista, "a ausência de uma estratégia federal coerente" criou "um mosaico de esforços" realizado pelos cinquenta estados que compõem o país, mas longe do processo centralizado que facilita o intercâmbio de informações estabelecidas na Coreia do Sul ou na França. Essa descentralização gera "muito caos e confusão", alertou.

- "Não queremos assustá-los" -

Se os agentes se tornarem operacionais, a amplitude da tarefa em si pode ser assustadora.

No estado de Massachusetts, pioneiro no uso desse sistema, "rastreadores" descobriram que "não há conversa fácil ou rápida quando eles entram em contato com alguém que deu positivo", disse Chan. "Leva tempo para aliviar a ansiedade com o resultado positivo e detalhar as consequências", acrescentou.

Nesse estado, como em muitos outros, as minorias negras e latinas são as mais afetadas. Alguns deles falam pouco inglês e correm o risco de ficar desempregados se tiverem que ficar em quarentena.

Julian Drix, pesquisador desde março no pequeno estado de Rhode Island, confirmou que muitas pessoas "rastreadas" não têm documentos, temem contato com as autoridades e precisam usar intérpretes ou agentes bilíngues, em ambos os casos insuficientes para atender à demanda.

"Por isso, leva mais tempo para obter informações e criar confiança. Não queremos assustá-los", disse Chan, que observa que muitos dos agentes trabalham "10 a 12 horas por dia, seis ou sete dias por semana".

A tarefa em si pode parecer "tão titânica que pode se tornar um obstáculo ao início do rastreamento", disse Chan.

Apesar dos obstáculos e da falta de resolução sobre como a tarefa de localização será financiada pelos estados, que sofrem uma queda dramática em sua renda devido à pandemia, "não há alternativa", disse Marcus Plescia, médico da ASTHO, uma associação que reúne autoridades estaduais de saúde.

"Se não implementarmos o rastreamento em larga escala, o vírus voltará com força", alertou. E quando os oficiais estiverem operacionais em todo o país, cooperar com eles e aceitar a quarentena se tornará "uma obrigação social", mesmo que inevitavelmente cause "frustração", concluiu.