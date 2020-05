Comunicado do Business Wire :Nexon America Inc.

O muito aguardado jogo gratuito de corrida de kart, o KartRider: Drift, vai realizar seu segundo Beta Fechado a partir de 3 de junho de 2020 através do Nexon Launcher, Steam, e Xbox One, incluindo o Xbox One X oferecendo jogos entre diferentes plataformas (cross-platform). Os jogadores podem se registrar aqui para uma chance de participar hoje no segundo Beta Fechado!

KartRider: Drift Closed Beta 2 Key Art (Graphic: Business Wire)

Os jogadores convidados para o segundo Beta Fechado receberão um e-mail de aceitação, e poderão fazer o pré-download do jogo a partir de 1º de junho de 2020, às 19h00. (horário da costa do pacífico dos EUA). Os jogadores que participaram do primeiro Beta Fechado serão automaticamente incluídos.

Durante o período do Beta Fechado, os jogadores serão apresentados a um novo personagem -Diz, como novas skins para personagens existentes, além de karts e pistas adicionais. O Beta Fechado também mostrará novas funções como o Passe de Corrida e um novo modo Singleplayer Racing School, onde jogadores novos e experientes podem melhorar suas habilidades em corridas.

A personalização será uma grande parte deste Beta Fechado com a pré-visualização dos novos wraps, que permite aos pilotos pintar seus karts e criar designs únicos para a personalização máxima. Os participantes também terão acesso a upgrades no kart, incluindo a escolha da placa e poderão decorar seus karts com uma variedade de novos balões acessórios e emoticons de personagens.

Os participantes também terão acesso a uma interface de usuário renovada com um novo HUD e espelho retrovisor contextual. A experiência de organização de competições (matchmaking) também foi melhorada, pois os jogadores serão enfileirados com base em seu desempenho no tutorial. A física de pilotagem do jogo também foi melhorada desde o primeiro Beta Fechado para uma melhor experiência da corrida.

Para recompensar os jogadores que fizerem o login durante o Beta Fechado, prêmios especiais de login incluindo um kart Turbo Tortoise, um kart Bunny Buggy, um kart Simian Scrapper e um kart Deuce Coupe serão desbloqueados. Todos os participantes do Beta também receberão um balão White Cloud no lançamento oficial.

Os jogadores que se inscreverem no Beta fechado Beta 2 em www.kartriderdrift.net estarão em um sorteio para um presente pois o KartRider: Drift fez parceria com HyperX, ViewSonic e DXRacer, para uma oportunidade de ganhar prêmios exclusivos.

O Beta fechado do KartRider: Drift'sestará disponível no mundo todo no Nexon Launcher, Steam, Xbox One, incluindo Xbox One X, com exceção do Japão, e China no console. Para ver uma lista completa das regiões disponíveis, siga este link.

Para obter outras informações sobre o KartRider: Drift, acesse www.kartriderdrift.net ou siga @KartRiderDrift no Twitter para as últimas atualizações e informações sobre concursos e brindes.

Mídia social:Facebook / Twitter / Instagram / Discord / Website oficial

Ativos de imprensa:

-- O Beta fechado do KartRider: Drift Trailer

-- O Beta fechado do KartRider: Drift Ativos

Sobre o KartRider: Drifthttp://kartrider.nexon.net/

Lançada em 2004, a KartRider é uma franquia de corridas para múltiplos jogadores muito popular que conta com mais de 300 milhões de jogadores de PC. Fazendo sua estreia para o público ocidental, KartRider: Drift se inspira em iterações anteriores do jogo, proporcionando ação de corrida competitiva, com diferentes modos de jogo e personalização profunda de personagem + kart. Disponível totalmente de graça no PC Steam, Xbox One, incluindo Xbox One X, e Nexon Launcher (PC), KartRider: Drift oferece recursos multiplataforma para desafiar amigos, independentemente da plataforma escolhida ou do lugar do mundo onde eles estão.

Sobre a Nexon America Inc.http://www.nexon.net/corporate/about-nexon/

Fundada em 2005, a Nexon America Inc. oferece excelente experiência de jogos online gratuitos e suporte a jogos ao vivo, aproveitando os pontos fortes da NEXON Co., Ltd. ("Nexon") e aplicando-os para audiências exclusivamente ocidentais. A Nexon America tem mantido consistentemente franquias icônicas como MapleStory e Mabinogi por mais de uma década, as quais vêm batendo recordes e cativando jogadores. Com novos projetos no horizonte, a Nexon America mantém o espírito pioneiro e inovador de sua matriz, empregando sua abordagem "player-first", enquanto projeta as melhores experiências de jogabilidade possíveis para o mercado ocidental.

