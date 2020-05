Tesla poderá reabrir fábrica na Califórnia na próxima semana

As autoridades da Califórnia disseram que a fábrica de Tesla em Fremont, onde se encontra a única linha de montagem de veículos elétricos da empresa nos Estados Unidos, pode reabrir "já na próxima semana", embora sob certas condições sanitárias.

O anúncio, feito por meio de uma série de mensagens no Twitter entre quarta e quinta-feira, ocorre após ataques verbais e judiciais às autoridades estatais pelo chefe da empresa, Elon Musk, que também recebeu o apoio do presidente Donald Trump.

As autoridades do condado de Alameda, que no início de maio haviam impedido o reinício das atividades na fábrica, explicaram que estudaram o plano de medidas da empresa diante da pandemia de COVID-19, um documento necessário para sua reabertura, e que "discutiram o assunto com os representantes da Tesla" para incluir recomendações adicionais de segurança.

"Se o plano de controle e prevenção da Tesla incluir essas atualizações e os indicadores de saúde pública permanecerem estáveis ou melhorarem, concordamos que a Tesla pode começar a aumentar suas operações comerciais esta semana, em preparação para uma possível reabertura na semana que vem", escreveram.

Além disso, disseram que a polícia local se encarregará de garantir que a "Tesla adere ao distanciamento físico e que as medidas acordadas com o Departamento de Saúde Pública do Condado de Alameda serão aplicadas para a segurança dos trabalhadores enquanto se preparam para a produção total".

Nos últimos dias, Musk contestou as autoridades por sua discordância com o fechamento do estado, entrou com uma ação para permitir a retomada da produção e até ameaçou mudar a sede e a fábrica de Tesla para fora da Califórnia.

No final de abril, a Tesla divulgou ganhos pela primeira vez em um primeiro trimestre em 17 anos, dizendo que, em 2020, poderia entregar mais veículos do que o prometido, apesar do fechamento prolongado de sua fábrica na Califórnia devido à pandemia.