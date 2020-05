Comunicado do Business Wire :GlobalTrade Corporation

A GlobalTrade Corporation (GTC) anunciou hoje que a PORR AG (PORR), uma das maiores empresas de construção da Áustria, selecionou sua Plataforma de Financiamento Comercial Multibancária, @GlobalTrade?, para gerenciar suas garantias bancárias e títulos de garantia. Os funcionários da PORR farão uso da plataforma para acessar transações online de qualquer lugar do mundo e conectar eletronicamente a Tesouraria da PORR com suas instituições financeiras.

A PORR irá gerenciar as transações efetuadas com o Sistema de Emissão de Garantias da @GlobalTrade? http://www.globaltradecorp.com/solutions/standby-lc-guarantee-issuance/ e transações em curso com o Sistema de Recepção de Garantias da @GlobalTrade? http://www.globaltradecorp.com/solutions/standby-lc-guarantee-receipt/.

"A decisão de adotar uma plataforma eletrônica para a gestão de garantias foi tomada antes da pandemia da Covid-19", disse Alfred Gabler, Chefe de Tesouraria do Grupo PORR AG. "Com a nova realidade e a necessidade de acessar informações em tempo real fora do escritórios, além de digitalizar o maior número possível de processos financeiros, estas plataformas se tornaram obrigatórias pa todas as empresas", acrescentou Gabler.

"Com a necessidade de trabalhar em casa, nossos clientes nos disseram o quanto apreciam a capacidade de acessar remotamente suas transações de financiamento comercial. Ser capaz de criar, aprovar e enviar novas transações às suas instituições financeiras eletronicamente é uma grande vantagem", disse Stephen Andersen, Vice-Presidente de Serviços Profissionais e Suporte ao Cliente na GTC. Estamos honrados que a PORR confiou na GTC para iniciar o projeto sob as restrições da Covid-19. A GTC implementa projetos remotamente há muitos anos, o que nos permite atender nossos clientes com eficiência, mesmo durante estes tempos difíceis, acrescentou Andersen.

Sobre a PORR

Impulsionar a inovação para a excelência - é isto que a PORR representa há mais de 150 anos. Com cerca de 20.000 funcionários e uma produção de cerca de EUR 5,6 bilhões (em 31/12/2019), é uma das maiores empresas de construção da Áustria e um dos principais fornecedores da Europa no setor. Como prestador de serviços completos, a PORR oferece todos os serviços em construção civil, engenharia civil e construção de infraestrutura, cobrindo toda a cadeia de valor. A PORR concentra-se em seus mercados domésticos, Áustria, Alemanha, Suíça, Polônia, República Tcheca, Eslováquia e Romênia. Em mercados de projetos internacionais selecionados, como na Noruega, Emirados Árabes Unidos e Catar, a PORR concentra-se em produtos de exportação na construção de túneis, construção ferroviária e engenharia civil. As ações da PORR são cotadas no mercado principal da Bolsa de Valores de Viena. Saiba mais informações em porr-group.com.

GlobalTrade Corporation Mitesh Patel Tel: +1 416 661 8520 E-mail: info@globaltradecorp.com

