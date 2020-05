Comunicado do Business Wire :Ajinomoto Co., Inc.

A Ajinomoto Co., Inc. ("Ajinomoto Co.") lançará mundialmente suas atividades de melhoria da nutrição com a apresentação, em 1º de abril de 2020, do Sistema de caracterização de nutrientes para produtos do Grupo Ajinomoto (Ajinamoto Group Nutrient Profiling System for Products,"ANPS-P"), desenvolvido como método de avaliação científica do valor nutricional de produtos como sopas em pó e alimentos congelados. O ANPS-P abrangerá aproximadamente 500 produtos de nove empresas do Grupo Ajinomoto em sete países, incluindo o Japão (Ajinomoto Co, Inc, Ajinomoto AGF, Inc, Ajinomoto Frozen Foods Co, Inc, AJINOMOTO CO. (TAILÂNDIA) LTD, AJINOMOTO VIETNAM CO, LTD, PT AJINOMOTO INDONÉSIA, AJINOMOTO FILIPINAS CORPORATION, Ajinomoto (Malásia) Berhad e AJINOMOTO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA).

O mundo está enfrentando duas questões nutricionais paradoxais: presume-se que mais de 2 bilhões de pessoas corram risco de doenças relacionadas ao estilo de vida, como resultado de obesidade ou sobrepeso, devido à ingestão excessiva de nutrientes1, enquanto por outro lado suas dietas tendem a ser insuficientes em proteínas, vegetais, fibras alimentares e outros nutrientes. No entanto, é difícil para os consumidores comer uma dieta balanceada todos os dias, com base no conhecimento de nutrientes essenciais. Há um interesse crescente do público nos esforços dos governos e empresas para melhorar a nutrição.

Nesse contexto, as empresas globais de alimentos vêm desenvolvendo e introduzindo sistemas de caracterização de nutrientes (Nutrient Profile Systems, NPSs) como métodos para avaliar a quantidade de nutrientes em um alimento de forma científica, a fim de expressar sua qualidade nutricional de maneira fácil de entender. Um NPS usa um algoritmo específico para avaliar a qualidade nutricional dos alimentos em uma pontuação (valor numérico), para permitir a comparação do valor nutricional de vários produtos da mesma categoria ou de um único produto antes e depois de uma reformulação, usando um eixo comum para avaliação.

O ANPS-P desenvolvido pelo Grupo Ajinomoto se baseia no método de pontuação do Health Star Rating System, um NPS usado principalmente na Austrália e Nova Zelândia. Este sistema avalia o valor nutricional dos produtos com base na quantidade de cada nutriente que não deve ser consumido em excesso (calorias, açúcares adicionados2, sódio e gorduras saturadas3) e na quantidade de cada grupo de nutrientes e alimentos que tendem a estar sub-representados nas dietas e cuja a ingestão é recomendada (proteínas, vegetais, frutas, nozes, leguminosas e fibras alimentares).

A introdução do ANPS-P permite melhor compreensão de questões nutricionais, usando um padrão comum para avaliar o valor nutricional dos produtos do Grupo Ajinomoto. Com base nessa compreensão, o Grupo Ajinomoto continuará revisando seus produtos e fornecendo produtos com alto valor nutricional, que facilitam a redução de sal e consomem proteínas, entre outros benefícios, ajudando assim a melhorar a saúde do consumidor. No futuro, o Grupo Ajinomoto também planeja desenvolver e introduzir um NPS para refeições que utilizam os produtos do Grupo Ajinomoto, com o objetivo de fornecer suporte total a uma dieta nutricionalmente equilibrada.

O Grupo Ajinomoto continuará contribuindo para uma vida confortável e uma longevidade mais saudável para os consumidores, à medida que se transforma em uma "empresa que ajuda a resolver problemas de alimentos e saúde".

-- New England Journal of Medicine 2017, Organização Mundial de Saúde (OMS) 2016

-- Refere-se a cinco açúcares (sacarose, glicose, frutose, lactose e maltose) que são adicionados aos produtos alimentícios. Não inclui açúcares naturais (lactose do leite ou frações do leite, monossacarídeos e dissacarídeos dos ingredientes naturais das frutas).

-- Ácidos grassos principalmente encontrados na gordura animal.

O Grupo Ajinomoto, baseado na mensagem corporativa "Coma Bem, Viva Bem", explora cientificamente as possibilidades de aminoácidos para apoiar a vida saudável de pessoas em todo o mundo. Nosso objetivo é o crescimento futuro e a contribuição contínua para um maior bem-estar, criando valor por meio de soluções sustentáveis e inovadoras para as comunidades e a sociedade. O Grupo Ajinomoto possui escritórios em 35 países e regiões e vende produtos em mais de 130 países e regiões. No ano fiscal de 2018, suas vendas foram de 1,1274 trilhão de ienes (10,1 bilhões de dólares norte-americanos) Para saber mais, acesse www.ajinomoto.com.

