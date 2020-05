Trump não quer falar com Xi Jinping 'agora' e sugere 'corte' total das relações com a China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira (14) que não quer falar neste momento com seu colega chinês Xi Jinping, devido ao tratamento que Pequim deu à pandemia de coronavírus e até sugeriu que poderia "cortar todas as relações" com a China.

"Tenho uma relação muito boa, mas agora não quero falar com ele", disse Trump à rede Fox Business, assegurando que está "muito decepcionado" com a gestão do governo chinês da pandemia.

Questionado se os Estados Unidos poderiam adotar medidas de retaliação, Trump não deu mais detalhes, mas alertou em tom ameaçador: "Há muitas coisas que poderíamos fazer. Poderíamos fazer coisas. Poderíamos cortar todas as relações".