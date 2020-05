Comunicado do Business Wire :Sistema Italia

Uma plataforma que dá suporte às pequenas e médias empresas italianas para interagir e dialogar com grandes agentes e acessar oportunidades de negócios internacionais em larga escala juntas: esta é a ideia central do Sistema Italia, um projeto nascido da mente de Uberto Canaccini, empreendedor e CEO da CEG Elettronica, recentemente reconhecido pela Forbes entre os 100 principais gestores de sucesso que lideram as principais empresas e multinacionais. O objetivo do Sistema Italia, que já está em 1 bilhão de euros, é atingir 3 bilhões de euros em faturamento agregado.

Força nos números

O Sistema Italia está dirigido a empresas privadas e pequenas e médias empresas, sendo composto por um grupo de empresários ativos no exterior há muito tempo em setores como infraestrutura, ferrovia, moda, petróleo e gás e energias renováveis com contatos, relações e conhecimento do mercado mundial. O objetivo é facilitar uma recuperação rápida e abordar os mercados nacionais e internacionais de forma coesa. O serviço é totalmente gratuito.

Do ponto de vista dos mercados estrangeiros, grandes empreiteiros gerais, empreiteiros de engenharia, suprimentos e construção (EPC, na sua sigla em inglês), compradores e empresas no setor de alimentos e bebidas verão no Sistema Italia um ponto forte para investir no Belpaese e encontrar colaborações vantajosas e um uníssono de empresas capaz de gerar valor.

Graças à sua experiência empresarial, nos últimos 20 anos, Canaccini tornou a CEG Elettronica Industriale em um ponto de referência industrial no mercado global, com 80% do volume de negócios realizado no exterior e uma forte internacionalização em mercados como o Cazaquistão, Coreia do Sul, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita.

"O Sistema Italia representa uma oportunidade para empresas e operadoras estrangeiras voltarem a focar em nosso país", comentou Canaccini. "Estamos prontos para enfrentar o mercado internacional juntos, para mostrar a veia empreendedora e criativa que nos caracteriza", acrescentou.

Particulares e empresas, ao se inscreverem, encontrarão análises e insights sobre decretos e procedimentos a serem ativados para cumprir com as obrigações legais ao retomar as atividades de produção. As empresas terão suporte comercial estratégico para criar as sinergias necessárias para serem credenciadas e ganhar licitações e pedidos globais nos vários mercados estrangeiros.

