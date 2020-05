Comunicado do Business Wire :Higher Committee of Human Fraternity

Em resposta ao apelo do Comitê Superior da Fraternidade Humana (HCHF) por orações pela humanidade no dia de hoje, 14 de maio, pessoas de todas as raças, etnias e nacionalidades se uniram em um acontecimento inédito para orar e suplicar a Deus pelo fim da pandemia da COVID-19, e orientar e inspirar cientistas no desenvolvimento de uma vacina.

An online press conference on Monday to announce the details of the initiative (Photo: AETOSWire)

Assim que o HCHF anunciou essa iniciativa notável, o apelo imediatamente ganhou a aprovação e apoio dos dois mais importantes líderes religiosos do mundo: Sua Eminência, o Dr. Ahmed El-Tayeb, o Grande Imã de Al Azhar, e Sua Santidade, o Papa Francisco, líder da Igreja Católica, além de receber a aprovação de vários reis, presidentes, líderes e importantes autoridades políticas, religiosas e da imprensa do mundo todo.

O Juiz AbdelSalam, secretário-geral do HCHF, realizou uma coletiva de imprensa on-line na segunda-feira, que contou com a participação do Monsenhor Yoannis Lahzi Gaid, Secretário Pessoal de Sua Santidade, o Papa Francisco, e Irina Bokova, ex-Diretora-Geral da UNESCO, quando anunciou os detalhes da iniciativa diante de meios de comunicação locais e internacionais.

O Juiz Mohamed AbdelSalam declarou: "O apoio a essa iniciativa é uma prova evidente que nós podemos deixar nossas divergências de lado, sobretudo ao tratar de desafios comuns, em prol da fraternidade humana. Acreditar que nossos valores humanos comuns são a força propulsora para os associados do HCHF anunciarem esse chamado a orações, jejum e trabalhos de caridade e livrar as pessoas da atual pandemia e suas consequências".

Além disso, o Juiz AbdelSalam anunciou o lançamento do site oficial da iniciativa "Oração pela Humanidade (pray.forhumanfraternity.org), que realizará a cobertura ao vivo do evento e será um registro digital desse dia histórico e eventos futuros do HCHF.

A fundação do HCHF teve o objetivo de implementar princípios humanitários apresentados no Documento da Fraternidade Humana e envolver todas as organizações religiosas e internacionais no processo de alcançar a paz, coexistência, cidadania mundial e fraternidade humana.

O HCHF é formado por um grupo de autoridades influentes com diferentes formações religiosas e culturais e especialistas nas áreas da comunicação intercultural, diálogo inter-religioso e coexistência social:

-- Cardeal Miguel Ángel Ayuso Guixot (Presidente do Pontifício Conselho para o Diálogo Inter-religioso da Santa Sé),

-- Professor Mohamed Hussein Mahrasawi (Presidente da Universidade de Al-Azhar),

-- Juiz Mohamed Abdel Salam (Ex-Conselheiro do Grande Imã de Al-Azhar e Secretário-geral do Comitê),

-- M. Bruce Lustig (Rabino sênior da Congregação Hebraica de Washington),

-- Irina Bokova (Ex-Diretora-Geral da UNESCO),

-- Sua Excelência Mohamed Khalifa Al Mubarak (Presidente do Departamento de Cultura de Abu Dhabi),

-- Yoannis Lahzi Gaid (Monsenhor e Secretário Pessoal de Sua Santidade, o Papa Francisco),

-- Dr. Sultão Al Remeithi (Secretário-Geral do Conselho Muçulmano de Anciãos),

-- Leymah Gbowee (ativista liberiana pela paz e ganhadora do Prêmio Nobel),

-- Yasser Hareb (escritor dos Emirados e apresentador de TV) e

-- Padre Professor Dr. Ioan Sauca (Secretário-Geral do Conselho Mundial de Igrejas).

