Trump diz que vai analisar legislação para sancionar China sobre coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que "certamente" irá analisar projetos de lei que estão sendo discutidos no Congresso americano para sancionar a China devido à forma como Pequim tem atuado na pandemia do novo coronavírus.



O republicano afirmou, também, que ficou surpreso com declarações do diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, no Parlamento. "Fiquei surpreso com a resposta. Para mim, não é uma resposta aceitável, especialmente quando se trata de escolas", declarou. Ontem, Fauci disse que os EUA podem enfrentar "mortes e sofrimento desnecessários" caso decidam reabrir a economia muito cedo. Fonte: Dow Jones Newswires