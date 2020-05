Comunicado do Business Wire :Nippon Telegraph and Telephone Corporation

A cidade de Las Vegas e a NTT Corporation (NTT) anunciaram hoje que o projeto Accelerate Smart foi expandido para incluir dois novos locais - o Community Healing Garden da cidade e uma parte do Las Vegas Boulevard, na South Main Street e na East St. Louis Avenue. Como parte da parceria, a NTT e a cidade planejam expandir ainda mais o projeto de cidades inteligentes até os parques Bob Baskin, Rotary, Stupak e Ethel Pearson neste verão, antes de adicionar mais seis parques até o final de 2020.

Após o sucesso do piloto inicial, que melhorou o congestionamento do tráfego e a direção no sentido errado, a NTT expandirá o projeto para fornecer alertas em tempo real das condições de segurança e questões de manutenção para melhorar a segurança pública e proporcionar uma melhor experiência para os cidadãos e visitantes. A Iniciativa Smart Park da cidade foi lançada para aumentar a segurança pública, ao mesmo tempo em que conscientiza sobre as atividades para gerar referências de uso e operações que permitem à liderança tomar decisões mais informadas.

No total, sensores óticos e de áudio de alta definição agora serão implantados em 14 locais pela cidade, o que permite que um sistema automatizado notifique o pessoal de aplicação da lei e manutenção sobre riscos à segurança, como grandes multidões, tiros, quebra de vidros e vandalismo.

"Cidades que aprendem, entendem e investem em tecnologia serão as cidades do futuro, e Las Vegas está na vanguarda da inovação", disse Michael Sherwood, diretor de inovação e tecnologia da cidade de Las Vegas. "Nosso piloto de Cidade Inteligente foi um sucesso tão grande que estamos entusiasmados em expandir o programa para vários novos locais no coração da nossa cidade, que continuarão melhorando a vida de nossos residentes e visitantes".

A prova inicial de conceito forneceu informações aos funcionários municipais para aumentar a conscientização situacional e fornecer uma base para o gerenciamento de tráfego. Com a expansão do projeto cidades inteligentes, Las Vegas aproveitará um painel para acessar e visualizar sensores, fluxos de dados e análises. Os alertas e previsões oportunas permitem que a cidade monitore e analise os eventos, além de despachar o pessoal de segurança e manutenção em tempo hábil.

A plataforma de dados NTT Accelerate Smart é uma plataforma segura e distribuída, que captura dados por meio de sensores e microcentros de dados nas áreas designadas por vídeo e som, além de integrar fontes de dados históricos como crime, clima e mídia social. Ao aproveitar a análise cognitiva, incluindo tecnologias de aprendizado de máquina, o sistema aprende padrões normais e pode detectar e alertar as autoridades sobre padrões que parecem anormais.

"À medida que aceleramos nosso projeto de cidades inteligentes em Las Vegas, ele demonstra como uma sociedade mais conectada beneficia diretamente os cidadãos", disse Bill Baver, líder de mercado da Smart World Team, NTT. "Cidades como Las Vegas estão capitalizando pilotos de sucesso e começando a imaginar os benefícios que essas tecnologias podem ter para seus residentes e visitantes. No entanto, o projeto inteligente não se limita aos limites da cidade, pois também se estende a estádios, shoppings e instalações de fabricas, aproveitando conceitos semelhantes que tiveram sucesso comprovado em Las Vegas".

A solução Accelerate Smart se baseia na Cognitive Foundation?, arquitetura inovadora da NTT que permite a criação, gestão e operação remota de recursos de tecnologia da comunicação e da informação, dos dispositivos e redes para a nuvem. Ele também incorpora infraestrutura hiperconvergente e gateways de IoT, bem como software de virtualização que hospeda aplicativos de análise preditiva.

A parceria com a NTT faz parte do compromisso da cidade de Las Vegas de se tornar uma cidade inteligente para fornecer tecnologia cívica segura, confiável e eficiente, que estimula o crescimento econômico. Para saber mais sobre a iniciativa Cidades Inteligentes em Las Vegas, visite o site da NTT e assista ao estudo de caso no YouTube.

Sobre a NTTA NTT acredita na resolução de problemas sociais por meio de nossas operações comerciais, aplicando a tecnologia para o bem. Ajudamos os clientes a acelerar o crescimento e inovar novos modelos de negócios digitais. Nossos serviços incluem consultoria de negócios digitais, tecnologia e serviços gerenciados para segurança cibernética, aplicativos, local de trabalho, nuvem, data center e redes, todos apoiados por nossa profunda experiência e inovação no setor.

Como um dos cinco principais fornecedores globais de tecnologia e soluções de negócios, nossas diversas equipes operam em 88 países e regiões e prestam serviços a mais de 190 deles. Atendemos 85% das empresas da Fortune Global 100 e milhares de outros clientes e comunidades em todo o mundo. Para mais informações sobre a NTT, visite www.global.ntt/.

