Comunicado do Business Wire :Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd.

Para lidar com a crescente complexidade dos desafios de segurança que envolvem grandes fluxos de pessoas e veículos, precisamos de algo como o lendário guarda onisciente, que agora se materializou via IA. A Dahua Technology, com seus premiados algoritmos de inteligência artificial, lança orgulhosamente o WizMind, uma ampla gama de produtos orientados a projetos que adotam algoritmos de aprendizagem profunda com liderança no setor, como IPC, NVR, PTZ, XVR, câmera térmica e plataforma de software, fornecendo produtos de IA precisos, confiáveis e abrangentes para setores verticais.

WizMind com base no Ser Humano

Alimentado por algoritmos de chip de IA e aprendizagem profunda, o WizMind fornece soluções abrangentes de orientação humana, incluindo reconhecimento facial, proteção de privacidade, metadados de vídeos humanos, contagem de pessoas, análise estéreo, etc., permitindo uma reação rápida e precisa sobre o que é importante para você. Além disto, fornece uma pesquisa de IA mais precisa e eficaz a fim de localizar alvos, gerando vários dados de pessoas para análise de negócios.

O WizMind suporta o mascaramento em mosaico em tempo real do rosto e do corpo humano, o que é necessário no cenário da sala de audiências e valioso a todos os varejistas que podem otimizar seus negócios através da análise inteligente do fluxo de clientes, sem violar a privacidade ou Regulamento Geral de Proteção de Dados.

WizMind com base no Veículo

O WizMind possui várias soluções de IA com base em veículos, como ANPR e metadados de veículos, estacionamento ilegal que fornece mais atributos de veículos para controle fácil, pesquisa rápida e análise de negócios. É amplamente utilizado em vias urbanas, entradas de residências comunitárias, estacionamentos e postos de pedágio.

WizMind com Tecnologia Térmica

O WizMind combina algoritmos de aprendizagem profunda com a tecnologia de imagem térmica para ajudar os usuários a obter o monitoramento de distância ultra-longa em ambientes agressivos, monitoramento de temperatura sem contato e prevenção precoce de incêndio.

Com uma precisão de ± 0,3°C e uma velocidade que monitora 3 pessoas/segundo, a Solução de Monitoramento da Temperatura Corporal de Alta Precisão da Dahua tem sido amplamente aplicada a centros de transporte, instituições financeiras, complexos comerciais, escolas e outros estabelecimentos em todo o mundo.

Ecossistema WizMind

Iniciando a abertura e a cooperação, a série Dahua WizMind é compatível com as principais parcerias de tecnologia de terceiros , como Milestone, AxxonSoft, ISS e outros. Além disto, o Ecossistema WizMind fornece o DHOP e API suficiente a nossas parcerias de tecnologia, permitindo que combinem soluções conjuntas de IA reais a nossos clientes comuns, sendo que várias atividades de marketing serão desenvolvidas com nossos parcerias de ecossistema.

O Dahua WizMind, uma série de IA de alto nível, visa atender a cenários exigentes em setores verticais. Com a missão de "Possibilitar uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente", a Dahua Technology continuará a ter foco em "Inovação, Qualidade e Serviço" a fim de atender suas parcerias e clientes em todo o mundo.

