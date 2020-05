AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020 ATÉ QUINTA-FEIRA, 21 DE MAIO DE 2020

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

QUINTA-FEIRA, 14 DE MAIO DE 2020

Mundo

MUNDO - Novo vírus Covid-19 se propaga - (até 31 de Maio)

MUNDO - Ramadã - (até 23 de Maio)

América

ESTADOS UNIDOS - Censo realizado a cada 10 anos - (até 14 de Agosto)

COLÔMBIA - Confinamento contra o coronavírus - (até 25 de Maio)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados semanais do desemprego - 10H30

BRASÍLIA (Brasil) - Conferência de imprensa do ministro da Saúde sobre a pandemia de COVID-19 - (até 23 de Maio)

RIO DE JANEIRO (Brasil) - O cemitério São Francisco Xavier, o maior do Rio de Janeiro, enterra todos os dias mais cadáveres devido à pandemia de coronavírus - (até 16)

(+) ALBANY (Estados Unidos) - Governador Andrew Cuomo realiza briefing diário sobre coronavírus - 13H30

Europa

(+) HAIA (Holanda) - Agência Europeia de Medicamentos realiza conferência de imprensa sobre resposta à pandemia de coronavírus - 06H00

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião virtual de líderes da Defesa da Otan - 09H00

CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco se junta ao dia mundial de oração com outras religiões -

ESPANHA - Bloqueio e estado de alerta na Espanha para interromper a epidemia de coronavírus - (até 23 de Maio)

COPENHAGA (Dinamarca) - OMS Europa realiza reuniões semanais com a mídia sobre COVID-19 - 07H00

BRUXELAS (Bélgica) - Videoconferência GB-UE sobre laços pós-Brexit - (até 15)

BRUXELAS (Bélgica) - Sessão plenária do Parlamento Europeu - (até 16)

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Debate sobre o estado de emergência na Hungria -

REINO UNIDO - Confinamento para deter coronavírus - (até 1 de Junho)

GENEBRA (Suíça) - Coletiva de imprensa da comissária de direitos humanos da ONU, Michelle Bachelet - 06H30

(+) ESPANHA - Hospitais em todo o país prestam homenagem a quase 50 médicos que morreram de COVID-19 - 08H00

(*) SÃO PETERSBURGO (Rússia) - Começa julgamento do historiador acusado de assassinar e desmembrar parceira - (até 9 de Junho)

(+) GENEBRA (Suíça) - ONU publica um resumo de saúde pública sobre os impactos na saúde mental da crise COVID-19 -

Oriente Médio e África do Norte

SÍRIA - Violência no noroeste da Síria - (até 17 de Junho 2020)

JERUSALÉM - Governo de união de Israel a ser empossado -

Ásia-Pacífico

(+) TÓQUIO (Japão) - Conferência de imprensa do primeiro-ministro Shinzo Abe, enquanto o governo se prepara para levantar o estado de emergência -

JAPÃO - Estado de emergência na luta contra o vírus - (até 31 de Maio)

Esportes

(+) LAUSANA (Suíça) - Reunião virtual do comitê executivo das Olimpíadas sobre o impacto do vírus -

SEXTA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2020

América

SAN FRANCISCO (Estados Unidos) - 90º aniversário do primeiro voo do mundo com aeromoça -

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Dados de vendas no varejo divulgados - 10H30

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - A diretora administrativa do FMI, Kristalina Georgieva, discute a resposta à pandemia de coronavírus - 15H00

Europa

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Ministros das Finanças da zona do euro realizam reunião virtual -

(+) MADRI (Espanha) - Quarentena de 14 dias imposta a chegadas estrangeiras -

GENEBRA (Suíça) - Briefing da OMS sobre coronavírus - 13H00

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião virtual de ministros das Relações Exteriores da UE -

(+) JESOLO (Itália) - Resort na praia de Veneza reabre com medidas de distanciamento social - 06H00

(+) BERLIM (Alemanha) - Restaurantes em Berlim reabrem após confinamento -

SÁBADO, 16 DE MAIO DE 2020

Europa

(+) ALEMANHA - Controles de fronteira diminuídos -

(+) LOURDES (França) - Reabertura do santuário de Lourdes -

Esportes

ALEMANHA - Bundesliga recomeça sem espectadores - (até 18)

DOMINGO, 17 DE MAIO DE 2020

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Taylor Swift transmitirá concerto especial em Paris -

Varios

(+) Europe - Dois meses desde o fechamento das fronteiras externas da UE -

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MAIO DE 2020

América

NOVA YORK (Estados Unidos) - General Motors pretende reabrir fábricas nos EUA e Canadá -

Europa

WADOWICE (Polónia) - Centenário do nascimento de Karol Wojtyla, que se tornou papa em 1978 como João Paulo II -

GENEBRA (Suíça) - Reunião anual da OMS, realizada virtualmente - (até 19)

FRANKFURT AM MAIN (Alemanha) - Lufthansa divulga resultados - 03H00

(+) CIDADE DO VATICANO (Santa Sé) - Papa Francisco celebra missa em frente ao túmulo do Papa João Paulo II - 03H00

LONDRES (Reino Unido) - Ryanair divulga resultados - 08H00

Ásia-Pacífico

(+) Shenzhen (China) - Cúpula anual global de analistas da Huawei - (até 19)

PEQUIM (China) - Baidu divulga resultados -

TERÇA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 2020

América

(+) ATLANTA (Estados Unidos) - Democratas realizam primária presidencial na Geórgia -

Europa

BRUXELAS (Bélgica) - Reunião virtual dos ministros das Finanças da UE -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Relatório mensal de empregos - 10H00

QUARTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2020

América

(+) MONTEVIDÉU (Uruguai) - Marcha virtual para lembrar vítimas da ditadura do Uruguai - 21H00

(+) LONDRES (Reino Unido) - Primeiro-ministro responde perguntas do Parlamento - 09H00

PARIS (França) - Sorteio de loteria para pintura de Picasso no valor de 1 milhão de euros - 14H00