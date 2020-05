Dembélé se recupera no Barcelona após passar por teste de COVID-19

O atacante francês Ousmane Dembélé, que passou por cirurgia no tendão em fevereiro, dará sequência à recuperação no centro de treinamento do Barcelona, após passar por teste de detecção do coronavírus.

Em fotos publicadas pelo Barcelona, é possível ver Dembélé usando máscara e luvas e fazendo um sinal de 'positivo' com o dedão para a câmera.

Dembélé foi operado em 11 de fevereiro e tem baixa prevista de cerca de seis meses, uma ausência que incentivou o Barcelona a contratar o atacante dinamarquês Martin Braithwaite em dezembro do ano passado.

Desde que foi contratado pelo Barcelona em 2017, Dembélé sofreu diversas lesões que o fizeram perder 63 jogos em dois ano e meio.