Comunicado do Business Wire :Smiths Medical

A Smiths Medical, fabricante global líder em dispositivos médicos, anunciou hoje a aquisição da Access Scientific, LLC, uma empresa de capital fechado sediada em San Diego, Califórnia. A Access Scientific é uma empresa de prevenção a infecções e que oferece uma gama completa de produtos de acesso vascular, fabricante dos cateteres de linha intermediária e de permanência prolongada POWERWAND?. A gama de produtos POWERWAND? amplia o portfólio de produtos para acesso vascular da Smiths Medical e aumenta as opções disponíveis aos médicos para tratamento de seus pacientes.

A linha de produtos POWERWAND? são soluções clinicamente diferenciadas de acesso vascular, comprovada por 9 (nove) artigos revisados por pares e 9 (nove) pôsteres científicos. As infecções da corrente sanguínea são um risco associado a cateteres de acesso vascular. As conclusões de estudos clínicos recentes não indicam a ocorrência de infecções da corrente sanguínea associadas ao uso dos produtos POWERWAND?. Estes estudos somam 35 mil dias de uso destes cateteres sem infecções bacterianas.1-3

A linha de produtos POWERWAND? é de grande valor aos profissionais de saúde que buscam oferecer tratamento de qualidade aos seus pacientes. Quando usada em conjunto com o cateter Jelco® IV e os produtos Port-A-Cath®, ambos de excelente desempenho, da Smiths Medical, esta linha de produtos expande as soluções que a Smiths Medical oferece aos médicos para tratamento de seus pacientes por meio de um portfólio maior.

"A aquisição da Access Scientific pela Smiths Medical eleva nosso compromisso com o tratamento e os resultados para os pacientes, aumentando a liderança de nosso atual portfólio de acesso vascular na categoria", disse JehanZeb Noor, CEO da Smiths Medical. "Acreditamos que esta aquisição aprimora nossa posição como uma empresa confiável em soluções para administração de medicamentos. Nestes momentos de incerteza, nos sentimos privilegiados por oferecer aos nossos clientes nas linhas de frente mais opções para tratar seus pacientes".

Sobre a Smiths Medical

Fornecedora líder de dispositivos e equipamentos médicos especializados para mercados globais voltada aos segmentos de administração de medicamentos, cuidados vitais e dispositivos de segurança. Para mais informações, acesse www.smiths-medical.com.

Sobre o Smiths Group

Empresa global de tecnologia, em operação há 160 anos, fornece produtos e presta serviços para os mercados de tecnologia médica, segurança e defesa, indústriasem geral, energia, espaço e aeroespaço comercial em todo o mundo. O Smiths Group emprega quase 22 mil colegas em mais de 50 países, e suas ações são negociadas na Bolsa de Valores de Londres. Para obter informações adicionais, acessewww.smiths.com.

(1) Devries M, Lee J, Hoffman L. Infection free midline catheter implementation at a community hospital (2 anos). American Journal of Infection Control. 2019;47(9):1118-1121.

(2) Caparas JV, Hung H-S. Vancomycin Administration Through a Novel Midline Catheter: Summary of a 5-Year, 1086-Patient Experience in an Urban Community Hospital. Journal of the Association for Vascular Access. 2017;22(1):38-41.

(3)Pathak R, Patel A, Enuh H, Adekunle O, Shrisgantharajah V, Diaz K. The Incidence of Central Line-Associated Bacteremia After the Introduction of Midline Catheters in a Ventilator Unit Population. Infectious Diseases in Clinical Practice. 2015;23(3):131-134.

M. Devries foi consultor remunerado da Access Scientific.

