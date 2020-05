Danos do coronavírus à economia dos EUA podem ser 'duradouros', diz Fed

Os danos causados pela pandemia de coronavírus à economia dos EUA podem ser "duradouros" - disse o presidente do Federal Reserve (o Banco Central americano), Jerome Powell, nesta quarta-feira (13), alertando que mais medidas de estímulo podem ser necessárias.

"Um apoio fiscal adicional pode ser caro, mas vale a pena se ajudar a evitar danos econômicos no longo prazo e nos deixar com uma recuperação mais robusta", defendeu Powell, em um discurso.

Powell prometeu que o Fed continuará a usar todas as suas ferramentas em plena capacidade até que a crise tenha passado e a recuperação da economia esteja encaminhada.

O Banco Central expandiu seu programa de empréstimos, incluindo também as pequenas e médias empresas (PMEs), bastante afetadas pelas medidas de confinamento, para dar mais liquidez a todo sistema financeiro.

O presidente do Fed lembrou que a instituição tem capacidade apenas de empréstimo, e não de gasto. Nesse sentido, voltou a sugerir ao Congresso que não hesite em procurar outras formas de alavancar a economia.

Com o salto do desemprego no no intervalo de dois meses, pulando de 3,5% para 14,7% em abril, e com a contração de 4,8% do PIB no primeiro trimestre, a Câmara de Representantes introduziu, na terça-feira (13), um novo plano de estímulo de US$ 3 trilhões. Esse novo valor se soma a outros planos aprovados de quase US$ 3 trilhões.