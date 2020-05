Reino Unido registra queda de 2% do PIB no 1o trimestre

O Reino Unido registrou uma queda de 2% em seu Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de 2020, devido ao impacto econômico da pandemia do novo coronavírus - anunciou o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS) nesta quarta-feira (13).

Trata-se do retrocesso mais significativo desde o quarto trimestre de 2008, afirmou o ONS.

Somente em março a queda do PIB foi de 5,8%.

O Reino Unido se prepara para sofrer uma recessão histórica, já que o impacto da pandemia será muito pior no segundo trimestre, segundo analistas.

O confinamento levou a uma queda no consumo das famílias e no investimento das empresas no primeiro trimestre, informou a agência.

"Com a chegada da pandemia, praticamente todos os segmentos da economia foram afetados em março", disse Jonathan Athow, especialista em estatística do ONS.

Entre os poucos setores que cresceram, estão os de produtos farmacêuticos e assistência informática.

A economia britânica já estava enfraquecida quando sofreu o impacto da pandemia. Teve crescimento zero no quarto trimestre, no contexto de incerteza causado pelo Brexit, que enfim entrou em vigor oficialmente no final de janeiro deste ano.

As previsões para o segundo trimestre são muito sombrias e desproporcionais em relação ao primeiro, pois o desemprego deve explodir, conforme sugerido pelos milhares de cortes já anunciados no setor de transporte aéreo.

A OBR, um instituto público que publica estimativas econômicas para o governo, disse temer uma queda de 35% no PIB entre abril e junho. E o Banco da Inglaterra espera uma queda de 14% em todo ano de 2020.