França reabre várias praias do litoral atlântico

Depois de permanecerem fechadas por quase dois meses para combater a pandemia de coronavírus, várias praias da costa atlântica francesa voltam a receber banhistas nesta quarta-feira (13), mas apenas banho, pesca e esportes individuais serão autorizados.

"Qualquer presença estática, sentada, ou deitada, é proibida", bem como "a prática de piquenique", disse a prefeitura da região de Loire-Atlantique no Twitter.

Também são proibidas reuniões de mais de dez pessoas, atividades físicas coletivas, festas e consumo de álcool.

A prefeitura justificou a reabertura das praias, como as de Pornichet e La Baule, como uma necessidade de "manter a atratividade econômica e turística" dessas cidades.

A França começou a relaxar na segunda-feira o confinamento imposto à população desde 17 de março passado, com a reabertura de lojas não essenciais, como salões de beleza, lojas de roupas, ou floriculturas.

Parques e jardins em todo país também foram reabertos, exceto naquelas regiões onde se considera que a COVID-19 continua circulando ativamente - caso da região de Paris.

Várias praias da costa do Mediterrâneo e do Mar do Norte poderão reabrir neste fim de semana para autorizar os cidadãos a passear, ou a praticar esportes. Já a reabertura dos lagos será examinada "caso a caso".

Com quase 27.000 mortes, a França é um dos países mais atingidos no mundo pelo novo coronavírus. Depois de registrar uma queda no número de mortes e de pacientes graves, as autoridades decidiram suspender, parcialmente, o confinamento.