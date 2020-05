A chanceler alemã, Angela Merkel, disse nesta quarta-feira (13) que "tem provas" de várias tentativas "escandalosas" de ciberataques russos contra ela.

"Posso dizer honestamente que isso me machuca. Todos os dias tento melhorar as relações com a Rússia e, por outro lado, há evidências muito tangíveis de que as forças russas fazem isso", disse a chanceler aos deputados no Bundestag.