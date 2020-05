Amazon planeja estender fechamento de depósitos na França até 18 de maio

A Amazon informou nesta quarta-feira (13) que planeja estender o fechamento de seus armazéns na França até 18 de maio, depois de duas decisões judiciais ordenarem que a empresa restringisse entregas no país.



"Nossos centros de atendimento são seguros", disse a Amazon, acrescentando que, "no entanto, a penalidade em potencial delineada pelo Tribunal de Apelação de Versalhes significa que mesmo uma taxa de 0,1% de itens de manuseio ou transporte que não estão incluídos no julgamento pode levar a uma multa de mais de um bilhão de euros por semana".



Em 24 de abril, o tribunal de Versalhes decidiu que a Amazon deveria limitar suas entregas principalmente a produtos de saúde, alimentos, higiene e alta tecnologia, devido aos riscos de coronavírus para seus funcionários. O recurso seguiu outra decisão anterior emitida em meados de abril.



A Amazon mantém seus armazéns fechados na França desde a primeira decisão e disse que havia muita ambiguidade sobre o que são bens essenciais. Fonte: Dow Jones Newswires.