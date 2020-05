Chilena Sky Airlines retomará voos em junho com medidas rígidas de proteção

A companhia chilena Sky Airlines anunciou nesta terça-feira (12) que vai retomar seus voos domésticos a partir de 1º de junho, depois de paralisar suas operações no final de abril devido ao coronavírus.

As atividades da segunda maior companhia aérea chilena depois da gigante LATAM (a maior da América Latina) serão reiniciadas sob rígidas medidas de proteção. As fileiras centrais dos assentos das aeronaves serão bloqueadas para garantir o distanciamento físico e a capacidade a bordo.

As aeronaves serão desinfectadas de acordo com os padrões recomendados no "Guia de Saneamento e Desinfecção" da Organização Mundial da Saúde (OMS).

"A partir de 1º de junho, a Sky vai operar apenas com modelos A320neo, que possuem filtros HEPA, que capturam partículas microscópicas, incluindo o coronavírus, com 99,9% de eficácia", afirmou a companhia em comunicado.

O retorno começará com voos para seis destinos que incluem as cidades de Iquique, Calama e Antofagasta, no norte do país, e Concepción, Puerto Montt e Balmaceda, no sul.

As operações internacionais serão retomadas a partir do terceiro trimestre.

As medidas de segurança serão estendidas às salas de embarque e desembarque, garantindo maior espaço entre os passageiros, reduzindo o contato direto com a equipe da SKY no balcão e desinfeção de bagagens.

A companhia aérea paralisou 100% de suas operações em 23 de abril e disponibilizou suas aeronaves para voos humanitários devido o avanço do coronavírus no Chile, onde mais de 31.000 casos e 335 mortes foram registrados até esta terça-feira.

A SKY transportou em 2018 mais de quatro milhões de pessoas entre voos locais e para o Peru, Argentina, Brasil e Uruguai.